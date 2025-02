El Jubileo de la Esperanza no se detiene, pese a la hospitalización del sumo pontífice

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco ha mostrado una “nueva y leve mejoría” en su décimo tercer día ingresado en el hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral y los resultados de un escáner torácico efectuado demuestran una “evolución normal” de sus condiciones clínicas, informó este miércoles la Santa Sede.



“Las condiciones clínicas del Santo Padre en las últimas 24 horas han mostrado una nueva y leve mejoría. La leve insuficiencia renal detectada en los días pasados ha pasado”, se lee en el boletín diario publicado por la Santa Sede.



Francisco, de 88 años, fue hospitalizado el 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó la neumonía bilateral, un cuadro que se complicó -y preocupó sobremanera- días después con una crisis respiratoria asmática y una anemia que requirió transfusiones.



Leve mejoría



Sin embargo, los últimos partes emitidos por el Vaticano apuntan a una progresiva y ligera mejoría del pontífice argentino, expresado con cauto optimismo por su equipo médico.



La segunda tomografía (TAC) que le habían efectuado del tórax en la tarde de ayer martes “ha demostrado una normal evolución del cuadro pulmonar flogístico”, es decir, de sus procesos químicos.



Asimismo, los estudios “han confirmado la mejoría de ayer” y fuentes vaticanas afirman que incluso la anemia que sufría “parece estar pasando” y las plaquetas en sangre aumentando, dejando atrás la trombocitopenia, el alarmante bajo nivel de días pasados.



Para confirmar esta ligera recuperación se le ha realizado un examen hematoquímico, una prueba sobre el contenido químico de la sangre, y un hemograma, que sirve para examinar el estado general de salud de un paciente y detectar posibles afecciones.



Fisioterapia respiratoria



El pontífice argentino, eso sí, sigue recibiendo oxígeno en “altos flujos”, a pesar de que tampoco este miércoles ha sufrido crisis respiratorias asmáticas, y está llevando a cabo “fisioterapia respiratoria”.

Además, ha desaprecido todo síntoma de la insuficiencia renal que le habían detectado, aunque siempre fue considerada “leve”, “bajo control” y “no preocupante”.



Su pronóstico sigue siendo “reservado”, es decir, que sus médicos prefieren no desvelar o pronosticar su evolución, pero por primera vez desde el 22 de febrero en el parte no se escribe que su estado es “crítico”.



Come con “normalidad”



La última noche, la décimo tercera en el hospital, ha sido tranquila y por la mañana ha desayunado con normalidad sentado a un sillón, a la espera de los resultados de esta TAC.



El papa, según fuentes vaticanas, “puede moverse”, seguirá recibiendo oxígeno y puede comer sólido, “normal”.



Mientras, sigue desempeñando algunas tareas laborales desde el apartamento pontificio en la planta décima del Gemelli, asistido por sus más estrechos colaboradores. A las puertas del ambulatorio siguen llegando fieles a dejar flores y velas para desear su pronta recuperación.



En estos días ha firmado algunos nombramientos y el lunes decretos de canonización, como el de José Gregorio Hernández Cisneros, el primer santo de Venezuela, además de modificar algunas leyes para dar más poderes a la primera mujer ‘gobernadora’ del Estado de la Ciudad del Vaticano, sor Raffaella Petrini.



También ha ordenado la organización de un consistorio para poner fecha a las canonizaciones, aunque no se sabe cuándo. Lo que hizo recordar el consistorio, o reunión de cardenales, en el que Benedicto XVI anunció su renuncia al pontificado. Mientras, los cardenales, miembros de la Curia y los fieles que lo deseen continuarán rezando cada noche el rosario en la Plaza de San Pedro del Vaticano.



La fe vive



El Jubileo de la Esperanza, el primer Año Santo ordinario del papa Francisco, continúa su marcha, con miles de fieles que llegan a Roma dispuestos a vivir su experiencia de fe, a pesar de que el pontífice permanece ingresado desde hace 13 días en el hospital debido a problemas respiratorios.



El estado crítico del pontífice, no ha frenado el flujo de peregrinos que acuden a la Ciudad Eterna para cruzar la Puerta Santa, un acto que solo es posible durante el Jubileo.



Los grupos organizados, diócesis y personas por su cuenta siguen llegando a Roma como estaba previsto y la enfermedad del papa no ha causado cambios en las fechas ni solicitudes de reprogramación, confirmaron a EFE fuentes del Dicasterio para la Evangelización, encargado de la organización del Año Santo.



“Muchos de los grupos que estaban registrados siguen llegando y algunos se detienen incluso en la basílica de San Pedro para rezar por él o en otras iglesias donde se están multiplicando los rosarios y los momentos de oración organizados para estar al lado del Santo Padre”, añadieron.



A pesar de su delicado estado de salud, Francisco sigue siendo parte activa del Jubileo, según las mismas fuentes, que apuntaron que el papa escribió la homilía que abrió el pasado domingo la misa con motivo del Jubileo de los Diáconos, que reunió a más de 6,000 clérigos de todo el mundo en Roma.

El Gemelli, punto de peregrinación

Muchos fieles se acercan estos días al hospital donde está ingresado Francisco para rezar por su salud y dejar velas, flores y dibujos en el altar improvisado a los pies de la estatua de Juan Pablo II, convertido en un lugar inesperado de peregrinación en el año jubilar por la enfermedad del pontífice.



Tras varios días de lluvia en Roma, este miércoles grupos de peregrinos rezaban frente al hospital. Es el caso de una parroquia de Turín (norte) que había organizado un viaje a Roma con motivo del Jubileo e iba a participar en una audiencia con el papa que, dadas las circunstancias, se canceló. ”Hoy debíamos ir al Vaticano a ver al papa, pero en su lugar hemos venido aquí a rezar por él, para que se recupere lo antes posible”, dijo a EFE Giovanni, uno de los fieles que participa en el viaje.

Padre Luca

“Todos estamos esperando verlo salir por una ventana, ya sea del hospital o desde la Plaza de San Pedro:.

Rosi: feligrés

“Italia lo necesita, y no solo Italia, el mundo entero. El papa es un pilar para todos”.