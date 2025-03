Ciudad del Vaticano. El papa fue quien pidió personalmente que se transmitiera su mensaje grabado difundido anoche desde el hospital para dar gracias por las oraciones a los fieles del mundo, informaron este viernes fuentes vaticanas, que concretaron que Francisco sigue “estable” y prosigue su fisioterapia respiratoria.



Según concretaron, fue el propio pontífice “quien quiso que su audio con su saludo fuera difundido ayer por la tarde al inicio” del rezo del rosario que los fieles y miembros de la Curia romana llevan a cabo desde hace días en la plaza San Pedro del Vaticano para orar por su salud, tras más de tres semanas desde que fue ingresado.



Francisco instó personalmente a la transmisión del mensaje porque “quiso agradecer las numerosas oraciones que se están haciendo por él, gracias a las cuales se siente como ‘llevado’ y sostenido por todo el pueblo de Dios”, agregaron las mismas fuentes.



Reposo



El papa Francisco pasó el día de ayer en reposo y con un cuadro clínico “estable pero complejo”, tras veintidós días ingresado en el hospital Gemelli de Roma debido a sus neumonía bilateral y sus problemas respiratorios.



Su situación es “de espera” para ver cómo evoluciona con la terapia y, de hecho, este viernes sus médicos no publicaron un boletín médico, como venían haciendo cada día, sino que el próximo se dará a conocer el sábado, según apuntan fuentes de la Santa Sede.



Su estado, insisten, es “estable dentro de la complejidad”.



Francisco se encuentra hospitalizado por una neumonía bilateral y otros problemas pulmonares, una situación preocupante debido a que se trata de un paciente de 88 años al que en su juventud le extirparon parte de un pulmón.



El pontífice argentino no ha sufrido otras crisis o insuficiencias como la de los días anteriores y este viernes lo dedicó al reposo en el apartamento papal de la décima planta del hospital romano.



Además, ha podido rezar durante unos veinte minutos en la capilla, acompañado por los sanitarios que le atienden, y también ha llevado a cabo algunas tareas laborales, que generalmente se limitan a firmar algunos documentos o nombramientos.



Su pronóstico sigue siendo reservado, es decir, que los médicos no aclaran cómo evolucionará su salud.

Francisco sigue recibiendo oxígeno a altos flujos, alternado con la ventilación mecánica no invasiva, con máscara.



En la noche del jueves envió su primer mensaje de voz desde el hospital, breve, en español y con un tono fatigado: “Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la Plaza, los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias”, se escuchaba.

Curia y fieles siguen con las oraciones

Entretanto, la Curia y los fieles se reunirán de nuevo como cada noche en la Plaza de San Pedro del Vaticano para rezar un rosario por su salud, este viernes presididos por el cardenal surcoreano Lazzaro You Heung-six, prefecto del Dicasterio para el Clero. En las últimas semanas, antes de ser admitido en el Gemelli, Francisco contribuyó al Fondo Don Roberto Sardelli para la renovación de la antigua Casa del Clero en Via Vergerio.