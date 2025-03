Ciudad del Vaticano. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, declaró que el papa Francisco quizás no pueda ejercer el pontificado como hacía antes tras su larga hospitalización por infección respiratoria.



Remarcó que ante ello “habrá que encontrar maneras distintas” para que pueda hacerlo. “Recibo continuamente mensajes de personas que dicen que están rezando por el papa, para su plena recuperación, para que pueda volver a gobernar la Iglesia”, contó Parolin, que explicó que “quizás” no pueda trabajar “como antes”, ante lo que “habrá que encontrar maneras” para que “en cualquier caso pueda hacerlo”.



Parolin aseguró, en declaraciones a la prensa al margen de un evento en la ‘Fraterna Domus’ de Sacrofano, cerca de Roma, que el papa sigue su convalecencia en el Vaticano tras ser dado de alta el pasado domingo, y ante ello “debe recuperarse y mantener la calma”.



Francisco “está descansando, no ve a nadie, y que yo sepa, no tiene audiencias”, dijo el secretario de Estado vaticano.