Un avión de United Airlines, que viajaba de Houston a Amsterdam, debió parar en Chicago porque una persona, que estaba en clase ejecutiva, no había recibido la comida que quería.

Un vuelo de United Airlines, que viajaba de Houston a Amsterdam, se vio obligado a desviarse hacia el aeropuerto O’Hare, de Chicago, debido a que un pasajero se mostró molesto porque no obtuvo su primera opción de comida.

En un comunicado, un portavoz de la aerolínea confirmó al periódico The Guardian que el vuelo UA20 del domingo debió realizar una escala no programada en Chicago debido a un problema con un pasajero, aunque no dio más detalles.

FlightRadar24 compartió en Twitter el cambio de itinerario del vuelo, que aterrizó en Chicago unas dos horas después de haber despegado de Houston.

Qué fue lo que pasó en el vuelo de United Airlines?

Según explicó el experto en aviación xJonNYC en Twitter, el pasajero rebelde estaba sentado en clase ejecutiva Polaris de United y se molestó cuando se le negó su primera opción de comida.

Un compañero de viaje citado por xJonNYC también afirmó que el pasajero podría haber estado alcoholizado cuando ocurrió el incidente.

El vuelo, de acuerdo con FlightRadar24, aterrizó en Ámsterdam tres horas después de lo previsto.

El Departamento de Policía de Chicago no proporcionó detalles sobre el incidente.

Si bien no está claro cuál era el platillo que el pasajero quería, los viajeros en clase ejecutiva de United tienen una comida de tres tiempos, así como acceso a otros alimentos durante su trayecto.

Un viaje sin escalas de Houston a Ámsterdam en clase ejecutiva de United Airlines cuesta $6,927. La Administración Federal de Aviación puede multar a los pasajeros que no se comporten durante un vuelo con hasta $37,000.

El sitio web Live and Let’s Fly señala que, en esa categoría, los pasajeros pueden elegir entre cuatro opciones: costillas de res a la plancha, salmón al limón, ensalada con ricotta y manicotti con miel silvestre.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport Association) señaló en un reporte que la cantidad de pasajeros problemáticos en vuelos aumentó un 47% en 2022.