Email it



NUEVA YORK.- El Partido Demócrata Institucional (PDI) inició un proceso de inscripción de nuevos votantes que proyecta concluir lo que resta del año con al menos 100 mil inscritos en la Circunscripción No.1 que comprende Estados Unidos y Canadá.



La información la ofreció el presidente federal y candidato a diputado por dicha organización, doctor Yomare Polanco, durante su participación en un programa radial y televisivo dominicano, que se transmitió por varios días la semana pasada desde la Gran Manzana.

El también coordinador general del Bloque de Partidos Opositores en el Exterior al ser cuestionado sobre qué le hace tener tantas expectativas de nuevos adeptos al PDI, dijo que el país tiene que coger otro rumbo, porque el cambio ofrecido por el PRM ha sido una reversa.



“Todo lo que ofreció el PRM y el presidente Luis Abinader ha sido un fracaso”, citando el alto índice de delincuencia que arropa al país, la haitianización y el alto costo de la canasta familiar.



Se mostró confiado en que el PDI saldrá triunfante en el proceso electoral del 2024. Explicó que para ello se está conformado un bloque opositor con la mayoría de los partidos, dirigido por el presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba.



Preguntado el por qué decidió pasar al PDI, estando en el PLD, dijo que, tras la amarga experiencia vivida, decidió estudiar los partidos y pudo notar que el PDI está conformado por hombres y mujeres honestos que quieren hacer la diferencia.



“Necesitamos agruparnos en un partido donde no haya tantos guisos de gurúes, que se creen que deben dictar lo que se va hacer aun estén equivocados”. “El PDI es un partido limpio, puro, quizás más grande que muchos que andan por ahí”, y no ando buscando enemigos para trabajar, busco un equipo de trabajo donde el celo y la envidia no existan, acotó.

Sobre sus propuestas como diputado del exterior contempla legislar a favor de los dominicanos envejecientes que después de trabajar toda una vida en USA quieren irse a vivir dignamente a RD, que sería posible si se crean los programas correctos, pues su salario de retiro y los seguros médicos recibido se lo permiten.



Asimismo, asignar un porcentaje de las remesas enviadas desde el exterior invertilo en un “fondo de crecimiento asegurado” para que al final de su vida laboral pueda recibir el dividendo que le toque por el envío de las mismas, quizás durante 20 o 30 años que lo hizo.



Además, apoyar los productores agrícolas nacionales. Propuso que el país se equipe del tecnicismo y profesionales de la FDA (Administración Federal de Medicinas y Alimentos) para que los furgones con nuestros productos agrícolas al llegar a los puertos de USA tengan los permisos de salir inmediatamente y distribuirse sin esperar a que se dañen, sean devueltos o destruidos por no cumplir con las regulaciones de la FDA.

“Es una lástima que siendo nuestro país un gran productor de la mejor yuca, mango y aguacate del mundo, en USA se vendan la yuca de Costa Rica, el mango de Haití, y el aguacate de México y todo por negligencia de las autoridades dominicanas.