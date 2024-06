NUEVA YORK.- Dos obras sobre “Medio Ambiente” fueron puesta en circulación por los doctores Ash y Saroj Pachauri, expertos internacionales sobre el tema, que han visitado la RD para sostener intercambios sobre el tema con el doctor Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL).

El doctor Pachauri, que preside la entidad “Protect Our Planet”, ubicada en el bajo Manhattan, indica que la obra “Pasos sencillos para la sostenibilidad”, es un manual para orientar la acción climática individual, disponible en Amazon gratuitamente en el enlace = https://mybook.to/RXBu

Mientras, el segundo libro “Pasos Pequeños, gran impacto”, también es una guía para la acción individual y el impacto colectivo frente al cambio climático, disponible gratis en Amazon en este enlace = https://mybook.to/9iLt.

La organización que dirige (Protect Our Planet) trabaja con cerca de 30 países para proteger el planeta, incluyendo la RD.

El doctor Pachauri tiene un doctorado en ciencias y tecnología del comportamiento y una maestría en gestión internacional. Habiendo trabajado con McKinsey & Company antes de seguir una carrera en el ámbito del desarrollo social.

En particular, ha realizado importantes aportes a la Fundación Bill y Melinda Gates contribuyendo a su agenda comunitaria y de salud pública; a las Naciones Unidas, centrándose en la juventud, salud, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las intervenciones del programa del Centro para el Control de Enfermedades (CDC). en los EE. UU.

Pachauri es asesor técnico de la Organización Mundial de la Salud (OPS) sobre directrices globales de autocuidado para apoyar a los jóvenes, las comunidades y los gobiernos internacionales.

Como formador experto en comunicaciones para el cambio de comportamiento y liderazgo estratégico, Pachauri ha dirigido más de 20.000 talleres, eventos y actividades de extensión global para jóvenes y comunidades para promover la salud global y la acción climática.

Ganador de la prestigiosa Beca de Investigación en el Extranjero, otorgada por estudios avanzados en el Reino Unido y reconocido por sus logros académicos, los premios que reflejan sus importantes contribuciones al campo.

Las Naciones Unidas han reconocido al doctor Pachauri por su dedicación y liderazgo en su publicación emblemática, “Retratos de compromiso”, un testimonio de su influencia en el campo.

En 2021, recibió el Premio al Liderazgo Inclusivo “Global Minded” por su acción en Energía y Sostenibilidad, un reconocimiento a su compromiso con el desarrollo inclusivo y sostenible entre los jóvenes de todo el mundo. Es miembro asociado de la Academia Mundial de Arte y Ciencia.

Hay que destacar que el padre de Ask, el científico Rajendra Pachauri, exjefe del organismo de la ONU sobre el cambio climático, ganó el Premio Nobel de la Paz (2007), al dirigir el equipo de investigación del cambio climático a nivel mundial, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) le otorgó un doctorado “Honor y Causa”.