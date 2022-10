La popularidad del político danés que se casó con un falso sobrino de Danilo Medina bajó considerablemente

Mentir le ha costado las posibilidades de ser primer ministro de Dinamarca a Søren Pape Poulsen, que se casó con el dominicano Josué Medina Vásquez, persona a la que presentó como sobrino del expresidente Danilo Medina y miembro de la comunidad judía en el país.



Desde que se publicaron los artículos periodísticos que revelaron las mentiras del exministro de justicia Danés y su hoy exesposo, su simpatía en las encuestas ha caído estrepitosamente: de un 15% de intención de voto en el bloque que agrupa a los partidos conservadores ha pasado a 8.9% de preferencia.



En Dinamarca, un país en donde la honestidad es imprescindible y una exigencia para los políticos, los aspirantes a ocupar la posición de primer ministro no se ha referido sobre los cuestionamientos de la vida privada de Pape Poulsen en lo relativo a su matrimonio con Medina Vásquez, sin embargo, las revelaciones hechas por el medio de comunicación Ekstra Bladet definitivamente han repercutido lo relativo a la credibilidad del hasta hace dos meses candidato favorito para la posición. Søren Pape, presidente del Partido Popular Conservador y exministro de justicia de esa nación, no solo vería sus aspiraciones políticas desvanecerse, también su matrimonio con Josué Medina con quien tenía una relación desde hace nueve años. Luego del escándalo sobre la falsedad de los orígenes del joven dominicano, el político anunció su divorcio de mutuo acuerdo.



Las revelaciones sobre las falsedades respecto a los parientes de su esposo, su creencia religiosa y reuniones oficiales no autorizadas, mientras la pareja se encontraba de vacaciones en la República Dominicana, fueron desveladas por los periodistas Christian Ørtoft y Christina Ehrenskjöld, que se trasladaron a RD para investigar el caso.



El 4 de septiembre Søren y Jakob Ellemann-Jensen del partido de derecha sumaban un 51% de la preferencia electoral, lo que garantizaba que esa organización que no gobierna en Dinamarca desde hace 40 años volviera al poder. Sin embargo, al 15 de octubre esos números cayeron a 42%.



La política danesa es parlamentaria y se basa en el consenso, por lo que ningún partido llega solo. Para obtener el poder en el parlamento y unirse en gobierno, el primer ministro tiene que estar respaldado por 90 mandatarios de los 179 que lo conforman.



Crisis de credibilidad



La crisis en el partido conservador, fundamentada en el golpe que sufrió la credibilidad de su presidente, se agudiza de acuerdo con el sondeo que la pasada semana presentó el Instituto de Análisis Voxmeter, lo que a juicio de comentaristas políticos de Dinamarca, llevaría a la tumba la candidatura de Søren.



“No se puede decir que todas las dificultades de Pape se deban a las revelaciones de Ekstra Bladet pero dice algo sobre su juicio o falta de eso y significa algo, mucho, para su credibilidad. La credibilidad de un político es importante”, dijo a elCaribe Christina Ehrenskjöld quien por casi una semana estuvo en Dominicana investigando la vida del criollo y las reuniones de su esposo.



Los medios daneses refieren que por primera vez desde que el presidente del partido conservador ingresó al campo como candidato a primer ministro no es el candidato burgués favorito para primer ministro y que la rivalidad entre él y Ellemann-Jensen ha dado un giro que parecía inimaginable hasta hace apenas unos meses. Un 21% de los votantes lo prefieren a Ellemann-Jensen.



El medio Altinget considera que todo esto es debido a los artículos respecto a misteriosas reuniones ministeriales durante sus vacaciones privadas en el Caribe e historias falsas sobre la religión de su esposo y las relaciones familiares con el entonces presidente Danilo Medina.



Hace tres meses el 49 por ciento de los consultados en una encuesta de Megafon para TV 2 y política calificaron a Søren Pape como uno de los tres líderes más confiables del partido pero en la actualidad solo el 31 % piensa así.

Gráfico de la más reciente encuesta hecha por Voxmeter.

Hechos que ponen en tela de juicio credibilidad

El dominicano Josué Medina Vásquez llamó la atención de los medios de Dinamarca desde el año 2014 no solo porque se convirtió en la pareja de Søren Pape, también porque dijo ser sobrino de Danilo Medina Sánchez, protagonizó escenas de peleas y condujo bajo los efectos del alcohol, algo que conlleva sanciones muy drásticas en esa nación.



Las investigaciones periodísticas confirmaron que mintió en varios aspectos de su vida y que además, tuvo como agravante el hecho de que Pape en calidad de funcionario público y presidente del partido, sostuvo reuniones con el expresidente Medina, otros políticos, empresarios e impartió una conferencia en la Cancillería dominicana durante dos vacaciones privadas en RD. En algunos casos, Josué fungió como traductor y esto es cuestionado.