San Juan. El presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, anunció la radicación de un nuevo proyecto congresional que incluye una definición moderna del Estado Libre Asociado (ELA) y marca pautas para un eventual referéndum sobre el futuro político de la isla.



La medida, presentada por el senador republicano estadounidense Roger Wicker, propone un proceso de consulta de doble ronda, con una primera votación el 4 de agosto de 2024 en la que los puertorriqueños podrán elegir entre cuatro alternativas: estadidad (anexión a los Estados Unidos), independencia, soberanía en libre asociación y ELA de EE.UU.



En caso de que ninguna de las alternativas alcance una mayoría absoluta de votos, se celebrará una segunda vuelta el 16 de marzo de 2025 entre las dos opciones que hayan obtenido la mayor cantidad de apoyos en el plebiscito inicial.



Así, Dalmau trata de contrarrestar el otro proyecto que debería ser votado por el Congreso federal estadounidense y que propone un referéndum con una papeleta que deja fuera el ELA y solo incluye: estadidad, independencia y soberanía en libre asociación.



La medida anunciada establece asimismo nuevos requisitos de admisión para Puerto Rico si desea convertirse en un estado de EE.UU. como que el Congreso federal exigirá una súper mayoría de votos, impondrá de forma inmediata el pago de contribuciones federales y exigirá una certificación del cumplimiento de las obligaciones del pago de la deuda.



También reclamará un análisis sobre el tema del idioma y exigirá el estricto cumplimiento de la ley deportiva federal, lo que implicaría la desaparición del Comité Olímpico de Puerto Rico.



“Con la radicación de este proyecto en el Senado federal, se comienza a desmentir los mitos de la estadidad y se le habla con claridad al pueblo de Puerto Rico (…) de manera que el electorado vote de forma informada”, dijo Dalmau.



Debates



El Partido Nuevo Progresista (PNP) del gobernador Pedro Pierluisi aboga por la anexión de Puerto Rico como estado y quiere eliminar la opción del ELA, a lo que se opone el Partido Popular Democrático (PPD) de Dalmau.



En torno a las opciones de independencia y la soberanía en libre asociación, el líder senatorial explicó que, bajo ambas modalidades, se pierde la ciudadanía americana por nacimiento y se elimina la totalidad de los fondos federales en una década.



Sobre la definición del nuevo ELA, que lleva impulsado desde el año pasado, Dalmau subrayó que esta “fortalece y renueva la alternativa de la autonomía política” de este modelo de estatus.



El nuevo ELA será un pacto formal que tendrá carácter permanente y cualquier modificación a la relación será aprobada por el pueblo de Puerto Rico mediante referéndum.



La ciudadanía estadounidense de las personas nacidas en Puerto Rico estará garantizada y protegida, así como sus derechos asociados; y las leyes y programas federales se aplicarán al ELA pero el Gobierno de la isla podría reclamar una exención a cualquier normativa que afecte a su autonomía fiscal o identidad cultural, entre otros.

Comisionada se enfrentará al gobernador

La comisionada residente de Puerto Rico en EE.UU. Jennifer González Colón, anunció que se enfrentará al gobernador, Pedro Pierluisi, en las primarias para la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2024. “He tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza”, indicó. “Dicen que una mujer embarazada no debe aspirar a gobernar ni a trabajar por su gente. A cada una de esas voces las he enfrentado y con el apoyo de ustedes, he triunfado”, añadió la comisionada.