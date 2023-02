Washington. El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió al Congreso que, si no aprueba su reforma migratoria, al menos facilite una vía a la ciudadanía a los llamados soñadores, los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños.



”Los problemas de Estados Unidos en la frontera no se solucionarán hasta que el Congreso actúe”, dijo ante las dos cámaras parlamentarias en su discurso sobre el Estado de la Unión, el segundo desde que asumió la presidencia en enero de 2021.



Biden solicitó a los legisladores “al menos” aprobar su plan para proporcionar equipo y agentes para proteger la frontera. Y un camino hacia la ciudadanía para los ‘soñadores’, aquellos con un estatus temporal, los agricultores y trabajadores esenciales”.



“Es nuestro deber proteger los derechos y libertades de la gente”, señaló recordando que actualmente hay una cifra “récord” de personal y que en los últimos meses se ha arrestado a 8.000 traficantes de personas.



Este mismo martes el Departamento de Seguridad Nacional apuntóE que el número de arrestos de migrantes intentando cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos alcanzó en enero su punto más bajo en dos años.



Las autoridades atribuyen esta disminución a la ampliación a inicios de enero del Título 42, una polémica normativa sanitaria, para permitir las expulsiones en caliente de los migrantes haitianos, cubanos y nicaragüenses.



Al 31 de enero, las detenciones de personas de estas tres nacionalidades, junto con los venezolanos, quienes están sujetos al Título 42 desde octubre, disminuyeron a un promedio de 95 al día, una caída del 95 % en comparación con los 1.231 arrestos diarios que se reportaron a inicios de mes.



Llamado al diálogo Congreso:



Biden llamó al diálogo entre republicanos y demócratas en el Congreso estadounidense, debido a que, advirtió, “el conflicto no lleva a ninguna parte”. “Pelear por pelear, el conflicto por el conflicto, no nos lleva a ninguna parte”, apuntó.



A lo largo del discurso, Biden se refirió a uno de los temas que más ampollas está levantando en las últimas semanas: el techo de deuda. El presidente acusó a su predecesor, Donald Trump, de ser responsable de un cuarto de la deuda gubernamental. “Casi el 25 % de toda la deuda nacional, una deuda que tardó 200 años en acumularse, fue agregada solo por esa administración”, dijo.

Gran esfuerzo contra el tráfico de fentanilo

Biden planteó un “gran esfuerzo” para frenar en la frontera con México la producción, venta y tráfico de fentanilo, con más máquinas de detección de la carga. “Lancemos un gran esfuerzo para detener la producción, la venta y el tráfico de fentanilo”, dijo. Biden propuso trabajar con compañías como Fed Ex para inspeccionar más paquetes en busca de drogas, y fuertes sanciones que permitan acabar con el tráfico de fentanilo.