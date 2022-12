Email it

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trasladó a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, su deseo de que la guerra acabe con una “paz justa”, mientras que el líder ucraniano aprovechó para agradecer a Washington su apoyo y recordar que la lucha sigue.



Los dos líderes hicieron esas declaraciones al inicio de su esperada reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca. “Apoyamos a Ucrania en la búsqueda de una paz justa”, afirmó Biden, que fue el primero en hablar y aprovechó para trasladar a Zelenski el apoyo de Estados Unidos al pueblo de Ucrania y a él personalmente, por ser un “gran líder”.



“Usted es el hombre del año”, dijo Biden a Zelenski.



El mandatario también prometió que Washington seguirá dando ayuda militar a Ucrania para que pueda defenderse de Rusia y explicó que, como había anunciado su Gobierno hace unas horas, Estados Unidos entregará por primera vez a las tropas ucranianas el sistema de defensa antiaérea Patriot.



Situación difícil



Por su parte, Zelenski empezó su intervención diciendo que le gustaría haber venido antes, pero no pudo por la “difícil situación” de la guerra en Ucrania, que Estados Unidos le ha ayudado a “poner bajo control”.



“Gracias a toda la gente corriente de Estados Unidos. Siento un gran agradecimiento”, manifestó Zelenski, vestido con su característica camiseta y pantalones verde militar.



Zelenski agradeció personalmente a Biden y al Congreso de EE.UU. toda la ayuda a Ucrania, así como a los países de Europa, y afirmó que la “guerra aún no ha terminado”.



Por último, el líder ucraniano entregó al estadounidense una condecoración de un capitán de las Fuerzas Armadas ucranianas, al que describió como un “héroe” y que se dedica a operar uno de los sistemas de misiles de largo alcance, Himars, que EE.UU. envió a Ucrania.



“Él era muy valiente y me dijo que le diera esto a un presidente muy valiente”, dijo Zelenski a Biden, quien reaccionó con agradecimiento y le prometió un regalo similar de vuelta al capitán.

Putin alerta sobre el papel de la OTAN

El presidente ruso, Vladímir Putin, alertó en una reunión con la plana mayor del Ministerio de Defensa de Rusia del creciente papel de la OTAN en el conflicto ucraniano. “La operación militar especial continúa. Sabemos que ahora Rusia enfrenta el potencial militar y las capacidades de los principales países de la OTAN”, afirmó Putin en su intervención.