Estambul. presidente ruso, Vladímir Putin, renunció a una cumbre hoys en Estambul con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, pero envió una delegación a lo que podrían ser las primeras negociaciones de paz en tres años.



El Kremlin frustró anoche las esperanzas de la comunidad internacional al anunciar que uno de los asesores del presidente será quien encabece mañana la delegación rusa, igual que ocurriera en marzo de 2022 en la misma ciudad.



Por ese motivo, la participación de Ucrania en las conversaciones queda en el aire y depende exclusivamente de la decisión de Zelenski, quien tenía previsto viajar para reunirse el jueves en la capital turca, Ankara, con el presidente y mediador, Recep Tayyip Erdogan.



Mucho se había especulado estos días con la posible presencia de Putin y Zelenski en Estambul, pero el jefe del Kremlin nunca había insinuado que acudiría a la cita destinada a poner fin a la guerra en Ucrania.



No obstante, según avanzaban los días, se convirtió en rehén de su propia propuesta de reanudar las negociaciones directas para no declarar un alto el fuego de 30 días como le exigían Kiev y los europeos.



El líder ucraniano recogió el guante y le respondió que estaba dispuesto a reunirse en cualquier formato con su acérrimo enemigo, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se pronunció a favor de esa posibilidad e incluso se mostró dispuesto a unirse a ellos para lograr un cese de las hostilidades.



Al respecto, Zelenski aseguró que eso sería de “gran ayuda”, mientras el Kremlin comentó que seguramente estaría muy ocupado con los problemas de Oriente Medio.



Putin y Zelenski no se reúnen desde diciembre de 2019, cuando se vieron en París con mediación de Francia y Alemania.