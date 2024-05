Rafah. incursión militar israelí ha dividido en tres la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza: el este, que ha sido reducido a una zona de guerra, un área central convertida en ciudad fantasma y la parte oeste donde la gente está hacinada en condiciones deplorables, dijo la ONG Consejo Noruego de Refugiados.



Más de 900,000 personas se han desplazado este mes en Gaza tras la expansión de la ofensiva de las fuerzas de Israel en Rafah, localidad fronteriza con Egipto y donde cerca de 1,5 millones de gazatíes habían buscado refugio hasta hace algunas semanas.



El Consejo Noruego de Refugiados (CNR) recordó que la mayor parte de esta población ya se ha desplazado siete y ocho veces antes, “y ahora no tiene más remedio que confiar en las llamadas zonas humanitarias seguras designadas por las mismas fuerzas que han matado a sus familiares y destruido sus hogares”.



Denunció igualmente el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria por el paso fronterizo de Rafah, “donde tenemos unos cincuenta camiones parados en la frontera egipcia entre los más de 2,000 que esperan para traer medicinas, tiendas de campaña, reservas de agua, compresas y otros muchos productos básicos”.



La responsable de operaciones de esta ONG en Gaza, Suze van Meegen, sostuvo que el combustible que ha llegado esta semana a la Franja representa una octava parte de las necesidades humanitarias mínimas, apenas suficiente para mantener en funcionamiento unos pocos servicios sanitarios.



Esta carencia hace imposible bombear o desalinizar el agua o mantener en funcionamiento los sistemas de comunicaciones, entre otros servicios esenciales.



La gente que se va desplazando de un sitio a otros ya no encuentra tiendas de campañas libres en las que instalarse, mientras que la gente no tiene acceso a dinero para comprar alimentos o pagar por un transporte para huir, recalcó la responsable humanitaria.



Sigue la ofensiva



El portavoz del Ejército de Israel, contraalmirante Daniel Hagari, aseguró este jueves en un comunicado que alrededor de un millón de personas han huido ya de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, donde sus tropas llevan operando “con cuidado y precisión” desde el pasado 6 de mayo.



“Estamos protegiendo a los civiles de Rafah para que no se conviertan en escudos humanos de (el grupo islamista palestino) Hamás, y les alentamos a evacuar temporalmente a zonas humanitarias para que estén fuera de peligro”, indicó Hagari.



De ese millón, al menos 800.000 personas han llegado a la zona costera de Al Mawasi, identificada como ‘zona humanitaria’ por el Ejército israelí, que ya estaba abarrotada de desplazados de otros puntos del enclave, y donde además no hay agua potable ni electricidad, según informó hoy Médicos Sin Fronteras (MSF) en un comunicado.