Naciones Unidas. El canciller dominicano, Roberto Álvarez, alertó ante la ONU sobre la “situación insostenible” que vive Haití por la violencia de las bandas armadas y exigió al Consejo de Seguridad respuestas inmediatas.



“Estamos presenciando hoy la disolución del estado haitiano”, advirtió Álvarez, que viajó a Nueva York para intervenir en un debate sobre Haití en el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas.



Como había hecho ya en una intervención similar el pasado enero, el responsable dominicano de Exteriores criticó con dureza la inacción de la comunidad internacional ante la situación en el país vecino y sobre todo en su capital, que consideró “comparable a la de un conflicto armado interno”.



“El caso que nos ocupa no requiere mayores evidencias. Cualquier decisión que evada una asistencia efectiva urgente para Haití, medida propia y exclusiva de esta organización por mandato de su Carta y del derecho internacional, podría considerarse una abdicación de su responsabilidad”, recalcó.



El Gobierno de Haití reclamó el pasado octubre apoyo internacional para hacer frente a las pandillas y la Secretaría General de la ONU propuso el envío de una fuerza armada con personal de uno o varios países, pero el proyecto hasta ahora no ha cristalizado a falta de encontrar un Estado dispuesto a liderarlo.



Álvarez dijo no entender por qué la respuesta necesaria se ha demorado tanto tiempo y lamentó que la “catastrófica” situación del país no haya sido suficiente para “conmover” a quienes deben tomar las decisiones.



Amenaza a la paz



Según insistió, la crisis en Haití está “quebrantando la paz en la región” y amenaza también a la República Dominicana.



Entre otras medidas, exigió a los países del Consejo de Seguridad medidas para detener el flujo de armas que sigue alimentando la violencia y respuestas para la grave situación humanitaria que sufren los haitianos, con casi la mitad de la población amenazada por el hambre.



“¿Cómo podemos permitir que ocurra frente a nuestros ojos una situación humanitaria tan escandalosa?”, señaló el canciller dominicano.



“¿Qué más tendrían que hacer las autoridades haitianas en cuanto a su llamado de asistencia para enfrentar a las bandas criminales, principales responsables hoy de este desastre humanitario?”, insistió.



ONU exige apoyo inmediato a Policía



La nueva enviada de la ONU para Haití, la ecuatoriana María Isabel Salvador, alertó este miércoles del importante aumento de la violencia que se está viendo en el país y pidió el envío inmediato de una fuerza internacional que ayude a la Policía Nacional a combatir a las bandas armadas.



Esa operación, que Naciones Unidas propuso ya el pasado octubre, se mantiene hasta ahora bloqueada al no haberse encontrado ningún país dispuesto a liderarla.



“Necesitamos encontrar formas innovadoras de definir la fuerza para apoyar a la Policía Nacional Haitiana. Haití requiere asistencia inmediata para responder a la creciente violencia de las pandillas y desarrollar su Policía”, dijo Salvador al Consejo de Seguridad.



Según la representante de la ONU, el “rápido deterioro de la situación” exige una respuesta internacional y retrasarla más puede causar un “efecto de contagio de la inseguridad en la región”.



“Los haitianos no pueden esperar. Tenemos que actuar ahora”, insistió Salvador a los miembros del Consejo de Seguridad, que, en general, se han mostrado favorables al envío de esa fuerza internacional solicitada por la ONU, pero que sigue sin cristalizarse.



La propuesta hecha en octubre por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pasaba por establecer una “fuerza de acción rápida” compuesta por militares de uno o varios países y que no actuaría bajo bandera de la ONU, que tiene una imagen negativa en el país después de que supuestamente los “cascos azules” que tuvo desplegados entre 2004 y 2017 estuvieran en el origen de un brote de cólera que mató a por lo menos 10,000 personas.



Según fuentes diplomáticas, Estados Unidos y Canadá han impulsado conversaciones sobre esta posible intervención internacional, pero hasta el momento no han mostrado intención de encabezar la operación y no se ha encontrado a ningún país con capacidad y disposición a hacerlo.

Las bandas siguen causando terror

Puerto Príncipe. La escalada de violencia que vive Haití se ha visto recrudecida en las últimas semanas, en las que se suceden las masacres a manos de las bandas armadas en su lucha por el control del territorio, situación que sigue preocupando a la comunidad internacional tal como se puso de relieve este miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU.



Entre el 14 y el 19 de abril, al menos 70 personas murieron y 40 resultaron heridas en los enfrentamientos entre bandas rivales en Cité Soleil, el mayor barrio de chabolas de Puerto Príncipe, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Haití (Ocha).



El pasado lunes, más de una docena de presuntos miembros de esos grupos fueron linchados por una multitud en Canapé-Vert, zona alta de la capital, después de que la Policía interceptara el autobús público en el que viajaban y en el que transportaban armas y municiones.



Varios videos que circulan en las redes sociales muestran a una turba que vierte gasolina sobre los cuerpos de los hombres linchados, algunos de ellos aún con vida, mientras que otras personas intentan encender neumáticos sobre ellos.