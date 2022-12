Puerto Príncipe . Dos meses después de su repunte en Haití, el cólera ha causado la muerte de 230 personas en el país, según las cifras dadas a conocer ayer por el Ministerio de Salud haitiano.



Un total de 154 de los fallecimientos ha ocurrido en centros de salud, mientras las autoridades aseguraron que hay 1.082 casos confirmados y que 10.584 personas han sido hospitalizadas.



Estas cifras muestran un fuerte aumento de casos de cólera en un país azotado por una severa crisis en todos los órdenes, incluida la humanitaria.



La epidemia actual está afectando en mayor proporción a los más jóvenes. La edad promedio de los pacientes afectados durante la epidemia de 2010 fue de 24 años, en comparación con los 12 años de este rebrote.



El rebrote del cólera afecta de manera desproporcionada a los niños.



Esto puede deberse al hecho de que los niños nunca estuvieron expuestos a la bacteria y no fueron vacunados, según un estudio realizado por investigadores haitianos publicado en “The New England Journal of Medicine”.



Hasta la aparición de estos casos recientes, Haití no había experimentado un solo caso confirmado de cólera en más de tres años.



Taiwán al rescate de Haití



El ministro de Salud Pública Alex Larsen, y el embajador de Taiwán, Wen-jiann KU, firmaron un acuerdo destinado a fortalecer los esfuerzos del Gobierno haitiano para combatir la enfermedad. Larsen saludó la iniciativa del país asiático a través de esta respuesta que refleja la “solidaridad habitual del Gobierno taiwanés hacia el pueblo haitiano”.