LONDRES (AP) — El viernes, los legisladores de Reino Unido aprobaron un proyecto de ley que permite que los adultos con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales decidan terminar con sus vidas, lo que lo pone un paso más cerca de convertirse en ley.

El voto de apoyo a lo que generalmente se denomina “muerte asistida” —también conocida como “suicidio asistido”— podría ser el mayor cambio en la política social de Reino Unido desde la legalización parcial del aborto en 1967.

Los miembros del Parlamento votaron 314-291 a favor del Proyecto de Ley para Adultos con Enfermedades Terminales (Fin de la Vida) tras un apasionado debate. La mayoría de 23 fue menor que los 55 de la última votación sobre el tema, realizada en noviembre, lo que significa que algunos legisladores cambiaron de opinión en los meses entre una y otra.

A partir de noviembre, el proyecto de ley fue examinado en varias ocasiones, lo que ha generado algunos cambios en la propuesta legislativa, conducida a través del Parlamento por Kim Leadbeater, la legisladora laborista que la propuso.

“Reconozco que es un momento crucial para el país”, dijo a Sky News después de la votación. “Fue un gran alivio porque esto es lo correcto”.

El proyecto de ley ahora pasa a la Cámara de los Lores, compuesta por funcionarios no electos, que puede enmendar o retrasar la política, aunque no puede dejar sin efecto la decisión de la cámara baja.

Lo que aprobaron los legisladores

El proyecto de ley permitiría que los adultos con enfermedades terminales mayores de 18 años en Inglaterra y Gales y a quienes se considere que tienen menos de seis meses de vida, soliciten una muerte asistida. El proyecto no se aplica a Irlanda del Norte o Escocia, que llevan a cabo su propia votación sobre el tema.

Uno de los cambios más importantes al proyecto de ley desde noviembre fue la eliminación del requisito de que un juez apruebe cualquier decisión. Muchos miembros de la profesión legal se habían opuesto.

Ahora, cualquier solicitud estaría sujeta a la aprobación de dos médicos y un panel que incluye a un trabajador social, una figura legal de alto nivel y un psiquiatra.

También se hicieron cambios para garantizar el establecimiento de defensores independientes para apoyar a personas con discapacidades de aprendizaje, autismo o condiciones de salud mental y la creación de una junta asesora sobre discapacidad.

Una vez que reciba el visto bueno de los médicos y el panel, la persona con enfermedad terminal tendría que ser capaz de tomar los medicamentos letales por sí misma.

Otro gran cambio fue que “ninguna persona”, incluidos médicos, trabajadores de atención social y farmacéuticos, estará obligada a participar.

Un tema divisivo

El proyecto de ley ha dividido a los legisladores durante meses. La votación fue libre, lo que significa que los legisladores votan según su conciencia en lugar de seguir líneas partidistas. Se han formado alianzas entre miembros de distintas fuerzas políticas.

Los defensores del proyecto argumentaron que las personas con un diagnóstico terminal deben tener la opción al final de sus vidas de aliviar su sufrimiento. También dijeron que la situación actual discrimina a los pobres, ya que las personas adineradas ya pueden viajar a Suiza, que permite que los extranjeros terminen legalmente con sus vidas, mientras que otras personas enfrentan posibles procesos legales por ayudar a sus seres queridos a morir.

Sin embargo, los opositores advirtieron que los más vulnerables de la sociedad, como las personas discapacitadas y los adultos mayores, podrían estar en riesgo de ser coaccionados, directa o indirectamente, a terminar con sus vidas para ahorrar dinero o aliviar la carga de los miembros de la familia.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de mejorar los cuidados paliativos y realizar mayores inversiones en hospicios para aliviar el sufrimiento.

Las pasiones se desbordaron fuera del Parlamento, donde cientos de personas se reunieron para hacer oír sus voces.

Los partidarios vestían ropa con la frase “Campaña por la Dignidad en el Morir”, mientras que los opositores sostenían pancartas instando a los legisladores a no convertir al Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) en el “Servicio Nacional de Suicidio”.

Los partidarios lloraron, saltaron y se abrazaron cuando se respaldó el proyecto de ley.

“Esto es para todas las personas que no pudieron estar aquí hoy”, dijo Sarah Wootton, directora ejecutiva de Dignity in Dying. “Este voto envía un mensaje claro. El Parlamento está con el público y el cambio está llegando”.

Cronograma para el proyecto de ley

La legislación ahora pasa a la Cámara de los Lores. Cualquier enmienda volvería luego a la Cámara de los Comunes.

También existe la posibilidad de que la política sea impugnada en tribunales. Los opositores de la campaña, como “Right To Life U.K.” y “Care Not Killing”, dijeron después de la votación que no renunciarían a la lucha.

Los defensores del proyecto de ley dicen que la implementación tomará cuatro años, en lugar de los dos inicialmente sugeridos. Eso significa que podría convertirse en ley en 2029, cerca del momento en que debe celebrarse la próxima elección general.

Postura del gobierno

Claramente no hay consenso en el Gabinete sobre la medida.

El primer ministro Keir Starmer respaldó el viernes el proyecto de ley, mientras que su secretario de salud, Wes Streeting, votó en contra.

El gobierno ha dicho que respetará el resultado.

Sin embargo, no está claro cuáles son las implicaciones de costo, o cómo impactaría al NHS, a la atención en hospicios y al sistema legal.

Naciones donde la muerte asistida es legal

Otros países que han legalizado el suicidio asistido son Australia, Bélgica, Canadá y algunas partes de Estados Unidos, y las regulaciones sobre quién es elegible varían según la jurisdicción.

El suicidio asistido es diferente de la eutanasia, permitida en Holanda y Canadá, que implica que los profesionales de la salud administren una inyección letal a petición del paciente en circunstancias específicas.