Las autoridades de Rusia han detenido este jueves al periodista Evan Gershkovich, que trabaja para el diario estadounidense “The Wall Street Journal”, por supuestas actividades de espionaje, esta medida será hasta el 29 de mayo de 2023, aún puede prolongarse, según ha confirmado el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

“El FSB dijo que frustró las actividades ilegales del ciudadano estadounidense Gershkovich (…) corresponsal de la oficina de Moscú de The Wall Street Journal”, señaló la organización en el comunicado, de acuerdo con lo publicado por distintas las agencias rusas.

Desde el Kremlin confirmaron que el cronista trabajaba con una acreditación de prensa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

La detención tuvo lugar en la ciudad de Ekaterimburgo, situada a 1800 kilómetros al este de Moscú en los Urales, cuando supuestamente intentaba obtener información clasificada.

El arresto por espionaje de un periodista extranjero es algo sin precedentes en la historia reciente de Rusia. Se trata del primer cronista de un medio estadounidense arrestado por cargos de espionaje en ese país desde la Guerra Fría.

Desde la diplomacia rusa afirmaron hoy que el periodista fue “atrapado con las manos en la masa”. “Lo que hacía el colaborador de la publicación estadounidense The Wall Street Journal en Ekaterimburgo no tenía ninguna relación con el periodismo”, agregó en Telegram la portavoz de la diplomacia de Rusia María Zajárova.

Posición The Wall Street Journal

En un comunicado The Wall Street Journal dijo que “niega con vehemencia las acusaciones del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y busca la liberación inmediata de nuestro reportero de confianza y dedicado, Evan Gershkovich. Nos solidarizamos con Evan y su familia».

El delito que se le imputa al periodista se castiga con penas de 10 a 20 años de prisión, según el Código Penal ruso.

Por otro lado, el fundador y jefe de la compañía militar privada Wagner, Yevgeny Prigozhin, dijo en una nota de voz el jueves que “no está al tanto” del arresto del periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich.

¿Quiés es Evan Gershkovich?

Es un periodista estadounidense nacido en 1991, vive desde hace seis años en Rusia y es miembro de la corresponsalía de The Wall Street Journal en Moscú desde hace seis años.

Según la página biográfica de Gershkovich en el sitio web de The Wall Street Journal, el periodista cubre Rusia, Ucrania y la ex Unión Soviética. Anteriormente trabajó para la agencia de noticias Agence France-Presse, el Moscow Times y The New York Times.