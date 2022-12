Se quería comer el rostro de su víctima: asesino de pareja no irá a prisión

Un joven estadounidense de 25 años acusado de matar a puñaladas y golpes a un matrimonio al que no conocía y de haber querido comer el rostro del esposo tras el ataque no irá a la cárcel de por vida sino a un hospital psiquiátrico. Esto, gracias a un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa.

Austin Harrouff alegó locura al declararse no culpable de las muertes de John Stevens y Michelle Mishcon Stevens, de 59 y 53 años, respectivamente. Ámbos estaban en el garaje de su casa en Tequesta (Florida) cuando en agosto de 2016 el joven entró y los atacó sin motivo aparente.

El juez del caso, Sherwood Bauer, del condado Martin (este de Florida), aceptó la declaración de locura y el acuerdo de la Fiscalía y la defensa, que evitó la continuación de un juicio cuya vista oral comenzó este lunes.

Harrouff pudo ir a cadena perpetua sin derecho a libertad vigilada por las dos acusaciones por asesinato de los Stevens y una por intento de asesinato de uno de los vecinos de la fallecida pareja, Jeff Fisher, que se presentó en el lugar al oír los gritos de las víctimas. Fisher sobrevivió a las heridas que le infligió Harrouff.

Antes del feroz ataque, Harrouff cenó con su familia en un restaurante de Júpiter (este de Florida). Pero en un momento se levantó y se fue a casa de su madre, donde ella lo encontró y lo llevo de nuevo a la cena familiar. Aunque discutió con su padre y abandonó otra vez el lugar, según quedó registrado en videos de seguridad.

Cuando la Policía fue a casa de los Stevens, alertada por los vecinos, Harrouff, entonces de 19 años y estudiante de la Universidad Estatal de Florida, estaba mediodesnudo y mordiendo la cara de John Stevens. Según los informes policiales, la Policía solo pudo apartarlo del cuerpo de Stevens usando una pistola eléctrica, un perro adiestrado y la fuerza de tres agentes.

Harrouff dijo a los agentes que un demonio lo perseguía y estaba tratando de huir. En la primera fase de la investigación tras los asesinatos, la Policía manejó la tesis de que Harrouff había consumido una droga sintética conocida como ‘flakka’, pero no se halló en su sangre rastro alguno de esa sustancia. Los médicos que testificaron antes de la fase oral del juicio en favor del joven dijeron que estaba en medio de un episodio psicótico «agudo» y se creía «mitad hombre, mitad perro» cuando atacó al matrimonio.

Algunos familiares de las víctimas presentes este lunes en el juicio expresaron su desacuerdo con la decisión del juez, según informan medios locales. Harrouff permanecerá en la cárcel del condado Martin hasta que sea llevado a una institución para enfermos mentales, de la que no podrá salir sin una orden judicial.

The trial of Austin Harrouff, the FSU student accused of killing and biting a couples face off in 2016 is set to begin at 9 a.m. in Martin County. This will be a no jury trial – the judge will decide if he’ll get life in prison or go to a mental health facility. @WPBF25News pic.twitter.com/ZzE03Z3Xtk