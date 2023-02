Email it

Puerto Príncipe. El jefe de protocolo del Palacio Nacional de Haití, Yves Mazile, fue secuestrado el domingo junto a su conductor en la localidad de Delmas, en Puerto Príncipe, informó este lunes la Policía Nacional.



“Efectivamente, fue secuestrado. La Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ) está trabajando en el caso”, declaró a EFE una fuente policial.



Unos bandidos no identificados y fuertemente armados secuestraron al funcionario estatal y a su chofer en Delmas 31. Mazile ocupa el puesto de jefe de protocolo del palacio nacional desde hace más de dos décadas.



Yves Mazile fue secuestrado después de dejar a su mujer en la iglesia.



En 2022, Haití registró más de mil secuestros, en un contexto de agravamiento de la crisis sociopolítica y económica.



Haití lleva años inmerso en la crisis y la violencia, situación agravada tras el magnicidio en julio de 2021 del entonces presidente Jovenel Moïse a cargo de supuestos mercenarios, la mayoría colombianos, que irrumpieron en su residencia privada.



En octubre pasado, el Gobierno solicitó oficialmente el envío de una fuerza extranjera, tras lo cual el secretario general de la ONU, António Guterres, propuso establecer una “fuerza de acción rápida” compuesta por militares de uno o varios países y no bajo bandera de Naciones Unidas, una iniciativa que aún no se ha concretado.