Pekín. 71 aviones y 9 buques militares procedentes de China realizaron incursiones el sábado pasado en áreas alrededor de Taiwán durante maniobras que realiza el Ejército chino en zonas cercanas a la isla, informó ayer el Ministerio de Defensa taiwanés.



La cartera castrense explicó en su cuenta de Twitter que 45 de los aeroplanos chinos cruzaron la línea media del Estrecho de Formosa, que es una frontera no oficial tácitamente respetada por Taipéi y Pekín en las últimas décadas.



Modelos como cazas SU-30, J-10 y J-11 participaron en la incursión, que tuvo lugar en las partes suroeste y norte de la autodefinida Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Taiwán, que no está definida ni regulada por ningún tratado internacional y no equivale a su espacio aéreo. Los movimientos se detectaron entre las 6.00 de la mañana del sábado (22.00 del viernes GMT) y las 6.00 de la mañana del domingo (22.00 del sábado GMT).



Las fuerzas aéreas de la isla vigilaron la situación con patrullas aéreas de combate y navales y con sistemas de misiles en tierra, explicó el Ministerio. En los últimos dos años, aeroplanos militares chinos han realizado numerosas incursiones en la ADIZ taiwanesa, intensificándose en momentos en los que las tensiones entre los dos territorios se han agravado.