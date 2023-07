En distintas partes del país se sintió ayer un temblor de tierra cuyo epicentro fue en Antigua y Barbuda, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



Según el USGS, el terremoto de magnitud 6.6 sacudió el noreste del Caribe y se ubicó a 277 kilómetros al noreste de Codrington.



En principio se pensó que el movimiento telúrico se produjo en Puerto Rico debido a los reportes iniciales. La Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), informó que ocurrió a las 20.28 hora GMT, a 10 kilómetros de profundidad y que su máxima intensidad se registró en Tortola, en las vecinas Islas Vírgenes Británicas.



El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo dijo que el evento se registró a las 4:28 de la tarde, al noreste de la vecina isla de Puerto Rico, al norte de las Islas Vírgenes, en la latitud 69.86, y longitud -61-39.



En las redes sociales, varias personas notificaron que sintieron el movimiento de tierra pero no se han reportado daños materiales.



No hay daños



Por ahora, tampoco se han notificado daños en Puerto Rico por el temblor que se sintió en varios municipios de la costa norte de la vecina nación y de su área metropolitana, incluida la capital San Juan.

Por su parte, el Departamento de Gestión de Desastres de Islas Vírgenes Británicas indicó que, aunque el seísmo no fue fuerte y sí fue “largo”, no emitió alertas o advertencias de tsunami.