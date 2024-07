The New York Times pide a Joe Biden renunciar a su candidatura

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Agencias.- El diario The New York Times pidió este viernes en un editorial al presidente de EE.UU., Joe Biden, que abandonara la carrera electoral por mantenerse en la Casa Blanca después de que el demócrata protagonizara una actuación muy cuestionada en el debate de ayer frente a Donald Trump.

‘Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera electoral’, se titula el editorial en el que el prestigioso periódico asegura que «el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección».

El desempeño de Biden en el cara a cara con el político republicano dejó la imagen de un candidato mermado por el factor de la edad y en el que titubeó en varias ocasiones, pronunció frases inconexas e introdujo datos inexactos.

«Es una apuesta demasiado grande esperar, simplemente que los estadounidenses pasen por alto o descarten la edad y la debilidad del señor Biden», recalca la cabecera, evidenciando que su petición al candidato demócrata no es un halago a Trump, sino todo lo contrario; lo consideran un enemigo común.

De hecho, The New York Times calificó a Biden como «un presidente admirable» en cuyo mandato EE.UU. «ha prosperado y ha empezado a abordar una serie de retos a largo plazo».

El Times coincide con este en que el regreso de Donald Trump (2017-2021) al Despacho Oval entrañaría un «peligro» que comprometería «el futuro de la democracia estadounidense» pudiendo llevar a cabo «sus promesas y amenazas más extremas».

Sin embargo, según el diario neoyorquino, Biden ya «no es el hombre que era hace cuatro años» y, durante el debate de ayer, fracasó en su intento de «convencer al público estadounidense de que estaba a la altura de las formidables exigencias».

Y recordaron que esta actuación no puede tacharse de «mala noche» ni achacarse a un «resfriado», incluso cuando «fue el propio Biden quien retó a Trump a este duelo verbal», por lo que debería ser remplazado.

«Pedir un nuevo candidato demócrata a estas alturas de la campaña es una decisión que no se toma a la ligera, pero refleja la magnitud y la gravedad del desafío de Trump (…) la incapacidad de Biden para hacerle frente», sentencia el editorial del medio presidido por Meredith Kopit Levien.

Para el citado medio, en las filas demócratas hay líderes que encarnan mejor «una alternativa, clara, convincente y enérgica» a una segunda presidencia de Trump, aunque no se aventuraron a deslizar nombres: «No hay razón para que el partido arriesgue la estabilidad y la seguridad del país».

Asimismo, el periódico cargó en el editorial una y otra vez contra Trump, tildándolo de «figura errática, interesada e indigna de la confianza pública», «deformación maligna» o «candidato definido por sus mentiras».

«Es una tragedia que los propios republicanos no hagan un examen de conciencia más profundo tras el debate (…) Mintió descarada y repetidamente sobre sus propias acciones, su historial como presidente y su oponente», argumentó The New York Times.