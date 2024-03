El Tribunal Superior de Londres optó ayer por aplazar su decisión final sobre el recurso del caso del periodista australiano Julian Assange, fundador del portal WikiLeaks, por lo que no será extraditado a Estados Unidos en forma inmediata.



Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson, que evaluaron durante varias semanas los argumentos de las partes, consideraron que un eventual recurso de Assange podría prosperar parcialmente, por lo que ofrecen al Gobierno de Estados Unidos la oportunidad de “ofrecer garantías” contra esos argumentos.



Según el dictamen, la corte ha dado al Gobierno de EE.UU. tres semanas para dar garantías satisfactorias de que Assange podrá alegar en su defensa la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. relativa a la protección de la libertad de expresión.



También se necesitarán garantías de que el australiano no se verá perjudicado en el juicio por razón de su nacionalidad, de que se le concederán las mismas protecciones de la Primera Enmienda que a un ciudadano estadounidense y de que no se le impondrá la pena de muerte.



Si no se dan esas garantías, entonces se concederá autorización a Assange para recurrir, pero si se ofrecen, las partes tendrán la oportunidad de presentar nuevas observaciones en un vista el próximo 20 de mayo, a fin de tomar una decisión sobre la apelación.



No obstante, los jueces desestimaron algunos motivos de la solicitud de apelación, incluidos los argumentos de Assange de que su caso responde a sus opiniones políticas.



Los magistrados tenían que evaluar los argumentos presentados por las partes en dos vistas judiciales el pasado febrero a fin de decidir si apoyaban o revocaban el fallo emitido el 6 de junio de 2023 por el juez Jonathan Swift.