Mandatario ruso espera su par estadounidense resuelva en breve sus dudas sobre la aplicación de la tregua en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones de su Gobierno con su homólogo ruso, Vladímir Putin, fueron “muy buenas y productivas” y aseguró que hay “muy buenas posibilidades” de que la “horrible y sangrienta” guerra en Ucrania llegue a su fin.



“Tuvimos discusiones muy buenas y productivas con el presidente Vladímir Putin ayer, y hay una muy buena posibilidad de que esta horrible y sangrienta guerra finalmente termine”, escribió Trump en su red Truth Social.



El mandatario también dejó entrever que el asunto de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk fue tratado con Putin.



Trump se refirió a esa situación con un mensaje en mayúsculas: “en este momento, miles de soldados ucranianos están completamente rodeados por el ejército ruso y en una posición muy mala y vulnerable”, y reveló que había pedido a Putin que les perdone la vida.



“He pedido con firmeza al presidente Putin que se salven esas vidas. Esto sería una masacre horrible, una que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Dios los bendiga a todos!”, escribió.



Mientras el presidente ruso, Vladímir Putin, espera que su homólogo estadounidense, Donald Trump, resuelva en breve sus dudas sobre la aplicación de la tregua en Ucrania tras reunirse en el Kremlin con el emisario especial de la Casa Blanca, Mike Witkoff.



“Putin apoya la postura de Trump sobre el arreglo, pero (el jueves) planteó algunas preguntas a las que hay que responder conjuntamente”, dijo hoy Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.



No obstante, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que la primera declaración de Putin sobre la propuesta de tregua de 30 días -la apoyó el jueves, pero con numerosos matices- es, en realidad, una estratagema para alargar la guerra.



Putin recibe al emisario de Trump



La reunión entre Putin y Witkoff fue la primera entre el líder ruso y un alto funcionario estadounidense desde el comienzo de la guerra en Ucrania, lo que denota que la normalización entre Moscú y Washington avanza por buen camino.



“Sin lugar a dudas, hay motivos para un prudente optimismo”, afirmó Peskov, aunque añadió que todavía “queda mucho por hacer”.



Putin entregó a Witkoff, al que recibió anoche en el Kremlin y cuyo avión ya abandonó el espacio aéreo ruso, “información y señales adicionales para el presidente Trump”.



Se sobreentiende que dicho mensaje incluirá las dudas que ha despertado la iniciativa estadounidense en el Kremlin -el asesor internacional, Yuri Ushakov, la calificó de precipitada y parcial-, desde el mecanismo de verificación a las garantías de que la tregua no servirá de respiro para que el Ejército ucraniano se reagrupe y rearme.



En cuanto a la verificación, Moscú ya ha rechazado la posibilidad de que tropas de paz europeas sean desplegadas en territorio ucraniano, aunque sea para supervisar el alto el fuego y no operen bajo la bandera de la OTAN.



A su vez, en un intento de evitar especulaciones, Peskov se negó a confirmar que Rusia rechazara al enviado especial estadounidense para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, por considerarlo proucraniano, como informó la prensa.



“Probablemente, sería absurdo pensar que la parte rusa pueda entrometerse en los asuntos internos estadounidenses. No tenemos ni la más mínima intención. Simplemente, decimos que cualquier relación debe basarse en el respeto mutuo”, dijo en alusión a Kellogg, quien defendió la concesión a Kiev de garantías de seguridad.



La guerra sigue en Kursk



Mientras, en la región rusa Kursk, uno de los principales obstáculos para el inicio de negociaciones de paz, el Ejército ruso dio hoy por liberada otra ciudad, Goncharovka.



Dicha localidad de menos de 3,000 habitantes se encuentra a las afueras de Sudzha, principal centro de resistencia ucraniana que fue reconquistado por los rusos el jueves.



En un aviso para navegantes, Putin se vistió por primera vez esta semana con ropa de camuflaje desde el inicio de la contienda e inspeccionó a las tropas en Kursk, donde ordenó aplastar a los “terroristas” ucranianos.

Zelenski dice que Putin quiere prolongar guerra

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a su homólogo ruso de querer prolongar la guerra y “seguir matando ucranianos”, por lo que se está preparando para rechazar la propuesta de un alto al fuego planteada por Estados Unidos. “Todos hemos escuchado las predecibles y manipuladoras palabras de Putin en respuesta a la idea de un alto el fuego en el frente. De hecho, ahora mismo se prepara para rechazarlo”, dijo el mandatario en su cuenta de X. “Claro que Putin teme decirle directamente al presidente (Donald) Trump que quiere continuar esta guerra y seguir matando ucranianos”.