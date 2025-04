Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “nadie” quiere vivir en la Franja de Gaza y afirmó que sería “algo bueno” que fuerzas estadounidenses asumieran el control del enclave palestino.



Durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el republicano insistió en que ve el enclave palestino como “un terreno inmobiliario increíblemente importante”.



“Creo que es algo en lo que nos involucraríamos. Tener una fuerza de paz como la estadounidense controlando y apropiándose de la Franja de Gaza sería algo positivo”, expresó el mandatario, quien ha sido acusado de buscar una “limpieza étnica” del enclave con su plan.



Trump definió la Franja como “un lugar fantástico donde nadie quiere vivir” porque se ha convertido en “una peligrosa trampa mortal”.



El republicano abogó por “trasladar a los palestinos a diferentes países” y crear una “zona libre” donde la población no esté en riesgo.



“Israel nunca debió haber cedido Gaza, no sé por qué lo hicieron”, dice Trump refiriéndose a la retirada de Israel de la Franja en 2005.



El plan



Según Netanyahu, el plan propuesto por Trump otorgaría a los palestinos “libertad para decidir” si quieren salir de la Franja, donde ahora están “retenidos” y no se les deja abandonar el territorio.



El primer ministro puso el ejemplo de otras zonas de conflicto como Ucrania y Siria donde, dijo, se dejaba a la gente huir de las zonas de combate. Netanyahu también afirmó que está trabajando con Trump en la búsqueda de un nuevo acuerdo de liberación de rehenes y la Franja de Gaza que espera que “tenga éxito”. Según el primer ministro, este acuerdo permitiría “liberar a todos los rehenes, pero también eliminar la perversa influencia de Hamás en Gaza”.