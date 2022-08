Email it

Washington. El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) dijo ayer entender la “tremenda ira” que hay en el país por las “cazas de brujas” que se están produciendo, entre las que incluyó el registro a su casa, aunque hizo un llamamiento a la calma.



“El país está en una posición muy peligrosa, hay una ira tremenda, como no he visto antes, por todas las estafas”. “Tras este año de estafas y cazas de brujas, ahora esto”, dijo Trump a Fox News en una ambigua entrevista.



Trump explicó que sus representantes legales se pusieron en contacto con el Departamento de Justicia para ofrecer ayuda y que su equipo “todavía no ha tenido noticias” del Departamento sobre si la aceptarán.



“Si hay algo que podamos hacer para ayudar, mi gente y yo ciertamente estaríamos dispuestos a hacerlo”, dijo esta ambigua entrevista en la que pese a pedir calma advirtió que el pueblo estadounidense “no va a tolerar otra estafa”.



Publicada el pasado viernes, la orden de registro a Mar-a-lago, en Florida, del lunes pasado revela que el exmandatario se llevó material clasificado a casa, por lo que podría haber vulnerado la Ley de Espionaje, además de haber obstruido el trabajo de la Justicia. A Trump se le investiga por la posible comisión de tres crímenes: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitarlo para ocupar cargos políticos.



El inventario muestra que entre la documentación requisada figuran 26 cajas etiquetadas cada una con un número, así como varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de “alto secreto” o “confidencial”. Desde que se conoció públicamente la redada, Trump se ha dedicado a publicar a través de Truth, su propia red social, mensajes incendiarios sobre lo que considera una persecución política, un “abuso” y un “ataque a la democracia”. Estos mensajes podrían tener relación con el aumento de los ataques contra las fuerzas de seguridad producidos en los últimos días.