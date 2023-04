Email it

Nueva York. El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) se encuentra en el rascacielos de su propiedad en Nueva York, la Torre Trump, en medio de una gran expectación, cuando quedan solo horas para que hoy comparezca en el tribunal para que el juez le lea los cargos.



Trump llegó al Aeropuerto de La Guardia de Nueva York a las 15.30 hora local, y tras unos minutos de preparativos se le vio bajar en solitario la escalerilla del avión, vestido con su habitual traje azul con corbata roja.



Nada más bajar del aparato, se subió a una camioneta que, escoltada por una decena de vehículos del servicio secreto o de la policía, enfiló la ruta hacia el centro de Manhattan por el barrio de Queens y luego el de Harlem.



Una ambulancia iba siguiendo el convoy durante todo el trayecto. Trump entró a pie por un lateral del rascacielos que lleva su nombre y saludó levantando la mano a las personas que aguardaban en la calle, aunque principalmente eran periodistas.



Por su parte, en la Quinta Avenida había cientos de medios intentando sacar la foto del republicano, todos pugnando por sacar unas imágenes de los apenas treinta seguidores que acudieron a una concentración pacífica para mostrar su apoyo al expresidente.



Los trumpistas, que mantuvieron una actitud con los medios y con los curiosos, no fueron capaces de ver entrar a Trump -pues accedió al edificio por una puerta lateral-, pero cada vez que un coche les animaba con pitidos ellos gritaban: “USA, USA, USA”. Y cuando vieron sobrevolar los helicópteros que seguían la llegada del republicano, los seguidores se pusieron a cantar a coro: “Amamos a Trump”.



“Después de lo que Trump ha hecho por nosotros, lo mínimo que puedo hacer es ponerme una gorra roja (símbolo de apoyo de Trump) y decir: ‘Bienvenido a casa, señor presidente’”, dijo a la prensa Alan, que fue a la Torre Trump con su perro, Anarchy.



Este trumpista de Nueva York explicó que, en su caso, su gorra es especial porque se la firmó la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, una de las más connotadas trumpistas, quien ha convocado una manifestación de apoyo al expresidente en los aledaños de la corte.



Trump debe comparecer ante un juzgado de Nueva York donde se dará lectura a los cargos que el fiscal Alvin Bragg le imputó y un gran jurado aprobó por los pagos presuntamente hechos a la actriz porno Stormy Daniels en 2016 para que no hablara de una relación sexual que habrían tenido antes.



Según la acusación, el abogado Michael Cohen le pago 130,000 dólares a la actriz por encargo de Trump, que en 2016 era candidato a la nominación republicana, igual que lo es actualmente.



Mientras las grandes cadenas de televisión de EE.UU. transmitían en directo la llegada a Nueva York de Trump, el presidente estadounidense, Joe Biden, daba un discurso en Minnesota en una planta de la empresa Cummins, que fabrica sistemas de combustible y de generación de electricidad. Biden aún no ha anunciado oficialmente si se presentará a la reelección en 2024.

La Casa Blanca vigila posibilidad de violencia

La Casa Blanca está vigilando de cerca la posibilidad de que haya violencia en las manifestaciones convocadas para apoyar al expresidente Donald Trump, quien hoy tendrá que comparecer ante un juez de Nueva York. John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, enfatizó que no se han detectado “amenazas activas”, pero que, por precaución, el Gobierno está siguiendo de cerca la situación y se está coordinando con autoridades estatales y locales en caso de que necesiten ayuda. “Estamos siguiendo esto tan de cerca cómo podemos para estar preparados”, manifestó.