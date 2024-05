Washington. El expresidente estadounidense Donald Trump ganaría las elecciones en cinco de los seis estados claves que presumiblemente definirán la presidencia el próximo 5 de noviembre, según una serie de encuestas publicadas por The New York Times.



Mientras, la reputación del presidente Joe Biden continúa en sus horas más bajas, arrastrada por el anhelo de cambio, el descontento por la economía y la guerra en Gaza, señala el periódico.



Las encuestas realizadas del 28 de abril al 9 de mayo por The New York Times, Siena College y The Philadelphia Inquirer con una muestra de 4,000 personas señalan que el presidente demócrata está perdiendo apoyo sobre todo entre los votantes jóvenes, negros e hispanos, gran parte de la base de su electorado.



Mientras, Trump está por delante en cinco de seis estados clave: Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania. De los estados bisagra (que por lo ajustado de sus resultados presumiblemente definirán la presidencia) Biden solo ganaría Wisconsin.



Estos son los datos de los votantes registrados, que son aquellos que, en respuesta a una pregunta estándar de una encuesta, dicen que están “registrados para votar en su distrito electoral”.



La encuesta, afirma el diario, revela una insatisfacción generalizada con el estado del país y serias dudas sobre la capacidad de Biden para lograr mejoras importantes en la vida estadounidense. Por ejemplo, casi el 70 % de los votantes dice que los sistemas políticos y económicos del país necesitan cambios importantes o incluso derribarlos por completo.



Las encuestas sugieren que la fuerza de Trump entre los votantes jóvenes y no blancos ha alterado al menos temporalmente el mapa electoral, con Trump que alcanza una ventaja significativa en Arizona, Georgia y Nevada.

Guerra de Gaza, el principal reto de Biden

Para Biden, el principal desafío es la guerra de Gaza y el apoyo incondicional que Estados Unidos le ha dado a Israel hasta ahora.



Alrededor del 13 % de los votantes que dicen haber votado por Biden la última vez afirman ahora que no lo harán nuevamente por la política exterior del mandatario o por la guerra en Gaza.