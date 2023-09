Georgia. El expresidente Donald Trump pidió al tribunal de Georgia que juzgará su caso por el presunto intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado que separe su caso del de los otros 18 acusados, en un nuevo intento de dilatar el proceso.



Los abogados del exmandatario presentaron en el tribunal del distrito de Fulton (Georgia) un documento en el que piden que se separe el caso de Trump del de otros acusados que solicitaron un juicio rápido.

Todo ello después de que el martes la fiscal encargada del caso, Fani Willis, pidiera que se les juzgara a todos al mismo tiempo.



La corte aún no ha decidido si aprobar o no la propuesta de Willis, que supondría que el juicio comenzará este 23 de octubre ya que el juez Scott McAfee ya ha decidido que esa sea la fecha de arranque del proceso contra uno de los acusados, el abogado Kenneth Chesebro. A juicio de los abogados de Trump, esta fecha no le da tiempo suficiente al exmandatario para preparar su defensa.



“Requerir menos de dos meses de tiempo de preparación para defender una acusación de 98 páginas, con 19 acusados, con 41 cargos diversos, incluido uno de conspiración (de la ley) RICO… violaría los derechos constitucionales federales y estatales del presidente Trump a un juicio justo y al debido proceso legal”, apunta el documento difundido por el diario The Hill.



Trump se declaró este jueves no culpable de los 13 cargos que se le imputan en Georgia por intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, en las que perdió por un estrecho margen ante el demócrata y actual mandatario Joe Biden. El expresidente renunció además “libre y voluntariamente” a su derecho de estar presente en una lectura de cargos formal en la corte, fijada para el próximo 6 de septiembre.



Trump, que opta a la nominación del Partido Republicano para las presidenciales de 2024, ya se ha declarado no culpable en los otros tres procesos penales en los que está imputado en Washington, Florida y Nueva York.



El exmandatario ya acudió a Georgia hace una semana para que lo ficharan y le hicieran la fotografía policial. Estuvo en la cárcel del condado de Fulton apenas 20 minutos y quedó en libertad bajo fianza de 200,000 dólares.