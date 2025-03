Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la presión contra el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al que advirtió que su oposición a un acuerdo de paz con Rusia podría costarle el cargo pronto.



Estas advertencias se produjeron días después de la desastrosa visita de Zelenski a la Casa Blanca el pasado viernes, en la que protagonizó un tenso enfrentamiento frente a las cámaras con el presidente estadounidense y su vicepresidente, JD Vance.



Trump reaccionó a unas palabras de Zelenski pronunciadas el domingo y recogidas por la prensa estadounidense, en las que afirmó que un acuerdo con Rusia “sigue estando muy, muy lejos”.



“¡Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenski, y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo!”, afirmó el mandatario estadounidense en un mensaje en Truth Social, su red social.



“Es lo que vengo diciendo: este tipo no quiere la paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos”, añadió.



Advertencia



Más tarde, en declaraciones a periodistas desde la Casa Blanca, Trump volvió a referirse al futuro de Zelenski, insinuando que no seguirá “mucho tiempo” si se sigue oponiendo a un acuerdo de paz pronto con el Kremlin.



“Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará por aquí mucho tiempo. Esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo”, dijo Trump.



Aunque Trump no lo ha dicho abiertamente, aliados como el senador Lindsey Graham -anteriormente muy cercano a Zelenski- ya han puesto sobre la mesa su destitución para facilitar un replanteamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania.