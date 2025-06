Washington, 24 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, rehusó este martes dar un apoyo explícito al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte sobre la defensa colectiva y se limitó a decir: “estoy comprometido a salvar vidas y a la seguridad y les daré una definición exacta cuando llegue (a la cumbre de la OTAN)”.

“Depende de su definición. Hay muchas definiciones del artículo 5. Pero me comprometo a ser su amigo. Me he hecho amigo de muchos de esos líderes y me comprometo a ayudarlos”, dijo Trump a bordo del Air Force One de camino a La Haya para participar en la cumbre de líderes de la OTAN.

El artículo 5 del tratado de la organización recoge el principio de defensa colectiva por el que un ataque contra uno de los miembros de la OTAN se entiende como un ataque contra todos los miembros.

Preguntado también por el futuro de la organización, Trump respondió que su deseo es “tener un sistema unificado”.

“Creo que vamos a tener una paz más fuerte y mejor, y creo que la tenemos”, afirmó.

El mandatario insistió en su plan para que los estados miembros aporten el 5 % de su PIB a la organización. Uno de los temas clave de esta cumbre.

“Cuando llegué a la OTAN por primera vez estaban arruinados. Les dije: ‘Están en bancarrota’. Solo siete de los 28 países que estaban entonces pagan sus cuotas”, apuntó.

Una vez iniciado su viaje, el republicano escribió en su red social, Truth Social, que está “deseando encontrarse con sus buenos amigos europeos” y que espera conseguir “muchas cosas” en esta cumbre.

“Será un periodo mucho más tranquilo que el que acabo de pasar con Israel e Irán”, comentó. EFE