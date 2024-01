Nueva York. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (se volvió a sentar este miércoles en el banquillo de los acusados por un caso de difamación contra la escritora E. Jean Carroll, desde donde dijo al juez que le “encantaría” ser expulsado de la corte.



El juez Lewis Kaplan advirtió al republicano que podría ser expulsado de la sala del tribunal si pronunciaba comentarios perturbadores con su abogada mientras que tiene lugar el testimonio de Carroll.



“Trump tiene derecho a estar presente aquí (pero) ese derecho se puede perder si es perturbador. Y si ignora las órdenes judiciales, señor Trump, espero no tener que considerar excluirlo del juicio”, dijo Kaplan.



Trump y Carroll, cara a cara



En este juicio, Trump tendrá que responder a unas acusaciones de difamar a Carroll cuando aseguró, en 2019, que no conocía a la escritora, y que su confesión de que el expresidente había abusado sexualmente de ella en la década de los noventa era falsa. Carroll pide 10 millones de dólares de compensación. El pasado mayo, un jurado ya condenó a Trump por abuso sexual y difamación a la escritora, pero no por violación. Desde entonces, el exmandatario ha seguido sosteniendo que no la conoce, y pone en duda una y otra vez su versión de los hechos.



La pasada semana, el juez Kaplan dictaminó que en este caso Trump no puede negar la agresión sexual, por ser un caso que ya ha sido objeto de un fallo anterior de un jurado, algo que volvió a reiterar. Eso significa que los jurados no entrarán en las acusaciones sexuales de Carroll, y su única tarea será decidir si Trump la dañó con sus declaraciones de 2019 y, de ser así, las sanciones económicas subsiguientes.



Trump y Carroll se vieron las caras por primera vez en años cuando la escritora subió al estrado para dar su versión de los hechos, ya que ayer Carroll le dio la espalda durante toda la jornada.