Vilna. Turquía levantó su veto al ingreso de Suecia en la OTAN, según indicó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.



El político noruego realizó el anuncio después de mantener una reunión con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en Vilna, un día antes de la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra en la capital lituana. “Este es un día histórico porque tenemos un compromiso claro de Turquía para enviar los documentos de ratificación (para el ingreso de Suecia en la OTAN) a la Gran Asamblea nacional y de trabajar de manera estrecha con la asamblea para garantizar la ratificación”, declaró Stoltenberg.



Dijo estar “contento de anunciar” que como resultado de la reunión celebrada hoy en Vilna el presidente Erdogan ha acordado enviar al Parlamento turco los documentos para ratificar la adhesión de Suecia a la OTAN.



No obstante, recalcó que no conoce los plazos exactos en los que Turquía ratificará el ingreso sueco en la Alianza.



Sobre Hungría, que tampoco ha ratificado aún la entrada de Suecia, recordó que Budapest había asegurado en el pasado que no sería el último país en dar luz verde a la entrada de Estocolmo. “Ahora Turquía ha dejado claro que ratificarán y solo hay dos países que no han ratificado, así que creo que ese problema se resolverá”, comentó.



Erdogan había relacionado retomar las negociaciones sobre la entrada de su país en la Unión Europea con el visto bueno turco a la adhesión de Suecia a la OTAN. Sobre esa cuestión, Stoltenberg dijo que es un asunto que no corresponde a la Alianza, sino al club comunitario. Aun así, indicó que lo que acordó Suecia como Estado miembro de la UE con Turquía, como “apoyar activamente los esfuerzos para revitalizar el proceso de adhesión de Turquía” a la Unión”, suponen que Estocolmo “apoye los esfuerzos” de Ankara “para acercarse” al club comunitario.