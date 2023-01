Moscú/Leópolis. Ucrania hace un último esfuerzo diplomático a fin de lograr el mayor número de tanques modernos de Occidente el viernes en una importante reunión en Alemania, al pedir a una docena de países carros de combate Leopard 2 alemanes y criticar la postura dubitativa de Berlín sobre su reexportación y suministro.



“Hay momentos en los que no debemos dudar y decir: te doy tanques si alguien más comparte sus tanques”, señaló el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por videoconferencia este jueves en el Foro Económico Mundial de Davos.



“No creo que sea una estrategia muy correcta”, recalcó, después de que la Süddeutsche Zeitung afirmara que el canciller alemán, Olaf Scholz, comunicó el martes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que solo podrá ceder a la presión y entregar tanques Leopard 2 a Ucrania si Washington a su vez envía carros de combate Abrams a Kiev.



Estados Unidos ha dicho no obstante que los tanques Abrams no son los más adecuados para Ucrania, debido a que su mantenimiento es complicado, al igual que la formación de los soldados que los manejan.



“El tema de los tanques para Ucrania debe cerrarse lo antes posible”, recalcó ayer también el jefe de gabinete de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Yermak, en Telegram.



“No tenemos tiempo, el mundo no tiene este tiempo. Pagamos la lentitud con la vida de nuestro pueblo ucraniano. No debería ser así”, enfatizó la víspera de la reunión de más de 50 países del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en la base aérea estadounidense de Ramstein, al oeste de Alemania.



El Ejército y el Gobierno de Zelenski afirman que Ucrania, que ha estado utilizado tanques soviéticos T-72 durante décadas, necesita carros de combate modernos para poder frenar la gran ofensiva que, aseguran, prepara Rusia para febrero o marzo, entre otros objetivos para tratar de tomar por fin el control de todo el Donbás.



Avance al norte y al sur



Las tropas rusas y los mercenarios del Grupo Wagner avanzan actualmente al norte y al sur de la ciudad oriental de Bajmut, que los rusos intentan capturar desde hace meses.



Este jueves el jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, proclamó la toma de Klishchiivka que, de confirmarse, “abriría el camino a la carretera Konstantinovka-Bajmut que los rusos quieren cortar para bloquear la ciudad desde el suroeste”, señaló el diario ucraniano Strana.



Kuleba y Réznikov afirmaron que es ahora que los aliados de Ucrania deben elevar su ayuda a un “nivel cualitativamente nuevo”.