Email it

Londres. Gran parte de los servicios ferroviarios en el Reino Unido quedaron suspendidos desde este viernes hasta el sábado por la noche por una nueva huelga de transporte, que se suma a otros paros en el aeropuerto de Heathrow y en los autobuses de Londres.



En torno al 20 % de los trenes programados circulan entre las 7.30 horas de la mañana y las 6.30 de la tarde (hora local), mientras que fuera de ese horario no están previstas salidas..



Empleados de 14 compañías de tren y el operador de vías Network Rail mantienen el pulso al Gobierno que iniciaron en junio para exigir mejoras salariales, tras haber detenido ya gran parte de la red ferroviaria el martes y el miércoles de esta semana.



El secretario general del sindicato RMT, Mick Lynch, reiteró que es necesaria una “mejora de la oferta” sobre la mesa para incrementar los salarios, aunque abrió la puerta a una eventual solución al asegurar, tras varios meses de disputa, que “se pude lograr” un acuerdo.



Los afiliados del sindicato han rechazado una oferta para incrementar los salarios un mínimo del 9 % en dos años y han convocado paros similares al de hoy los próximos 3, 4, 6 y 7 de enero.



También detuvieron su actividad este viernes, durante 72 horas, cerca de 400 porteadores de equipajes de la empresa Menzies en el aeropuerto londinense de Heathrow, el principal del país.



Un portavoz del aeródromo aseguró que “la gran mayoría de los pasajeros no se verán afectados” por esa huelga y subrayó que durante este viernes no se han producido cancelaciones de vuelos.



Al mismo tiempo, numerosas líneas de autobús del sur y el oeste de Londres se vieron afectadas durante la jornada por el paro convocado por trabajadores de la empresa Abellio, una de las firmas subcontratadas por el ayuntamiento de la capital británica para operar autobuses urbanos.