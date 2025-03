Montevideo. Tras 40 años del retorno de la democracia, Uruguay celebrará este sábado la investidura de Yamandú Orsi como nuevo presidente.



Quien fuera intendente del departamento (provincia) de Canelones por nueve años, reemplazará a Luis Lacalle Pou, que sobre las 16:00 hora local (19:00 GMT) le traspasará la banda presidencial.



De esta forma comenzará un mandato que se extenderá hasta marzo de 2030, marcado por la habitual alternancia de partidos que vive el país con la democracia más plena de América del Sur.



Será el del tercer presidente del izquierdista Frente Amplio que tendrá Uruguay, luego de que Tabaré Vázquez gobernara en dos períodos (2005-2010 y 2015-2020) y José ‘Pepe’ Mujica lo hiciera en otro (2010-2015).



Señalada como la de mayor participación desde el reinicio de la democracia, la ceremonia de investidura contará con la presencia de distintas autoridades. Estarán presentes el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Bolivia, Luis Arce; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; Guatemala, Bernardo Arévalo, Honduras, Xiomara Castro; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y República Dominicana, Luis Abinader.



Serán 185 representantes de 65 países, en una jornada que comenzará a las 14:00 hora local (17:00 GMT), cuando Orsi llegará al Palacio Legislativo para jurar y brindar un discurso frente a la Asamblea General.



Más tarde, el nuevo mandatario desfilará junto a la vicepresidenta, Carolina Cosse, en un vehículo eléctrico que los llevará hasta el Auditorio Nacional Adela Reta.



Allí se llevará a cabo la segunda parte de la ceremonia, que en un principio y como en cada oportunidad desde 2005 se iba a hacer en la Plaza Independencia, lo cual se debió modificar por posibles lluvias.



Nota discordante



En el marco de una transición que comenzó inmediatamente después de que Orsi derrotara el 27 de noviembre al oficialista Álvaro Delgado en la segunda vuelta de las elecciones, Lacalle Pou no firmó las invitaciones de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; Nicaragua, Daniel Ortega, y Venezuela, Nicolás Maduro.



Respecto a estos países, el presidente uruguayo ha sostenido en diversas cumbres internacionales que no gozan de una “democracia plena”. Consultado por la decisión de Lacalle Pou de no firmar dichas invitaciones, el futuro canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, afirmó que en el Gobierno entrante “no quedaron felices” ya que la intención -señaló- era tener presencia de los países con los que Uruguay mantiene relaciones diplomáticas.

Las nuevas autoridades miran hacia el futuro

Asimismo, autoridades del próximo Gobierno ya mantuvieron reuniones con los restantes partidos políticos para dialogar sobre los cargos que la oposición mantendrá en el Estado. Dicha oposición no tendrá mayoría en el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados, lo que hará obligatorias las negociaciones y el diálogo. Más allá de esto, el Gobierno tendrá otras misiones vinculadas al plano internacional, como el diálogo con los socios del Mercosur o la búsqueda de nuevos mercados.