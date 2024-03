Tapachula. Al menos 3,000 personas saldrán desde la frontera sur de México en un ‘Viacrucis migrante’ el próximo lunes, al inicio de la Semana Santa, para exigir mejores políticas migratorias, según anunció el Centro de Dignificación Humana (CDH).



Luis Rey García Villagrán, coordinador del CDH, expuso a los medios que con el ‘Viacrucis’ denunciarán que en Tapachula, en el límite con Centroamérica, no hay nada para los migrantes porque sigue habiendo “un nudo humano” y políticas “inadecuadas” ante las presiones de Estados Unidos a México.



La ruta de este ‘Viacrucis migrante’ será del parque Bicentenario de Tapachula a las 6:00 horas (12:00 GMT) hacia la carretera costera federal 200, desde la que esperan caminar hasta Ciudad de México.



“La mayoría son compañeros centroamericanos, pero estoy seguro de que se nos van a unir más personas de Haití, Venezuela y Cuba que tienen detenidos sus trámites que, de quedarse en Tapachula, tendrán que esperar de unos seis meses a un año porque no hay condiciones (para atenderlos)”, comentó el activista.



García Villagrán detalló que en este ‘Viacrucis migrante’ representarán la pasión de Cristo con una cruz de madera para representar el sufrimiento que pasan los extranjeros en la frontera sur de México.



La hondureña Wendy Montesinos señaló que está preparada para caminar pese a las dificultades.



“Nunca he caminado en un ‘Viacrucis del migrante’, pero vamos a intentarlo porque estar en Tapachula es bastante costoso y no hay mucho dinero para permanecer en este lugar”, contó a EFE.



El activista mexicano consideró que las elecciones presidenciales en Estados Unidos y México, donde coinciden este 2024, han agudizado la criminalización y persecución de migrantes y de sus defensores.