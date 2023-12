VIDEOS: así se vivió el sismo de 7.7 en Filipinas

Las autoridades filipinas advirtieron de un «tsunami devastador» y exhortaron a la población de zonas costeras a desplazarse hacia el interior, después de que un terremoto de magnitud 7,6, seguido de una réplica, sacudiera la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago.

El sismo se produjo a una profundidad de 32 kilómetros hacia las 22H37 hora local (14H37 GMT). a unos 21 km al noreste del municipio de Hinatuan, en la provincia de Surigao del Sur, en la isla de Mindanao, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

«Se espera un tsunami devastador. Con olas cuya altura representan una amenaza para la vida», declaró el Instituto filipino de Vulcanología y Sismología en la red social X.

Precisó el organismo que espera que olas de más de un metro de la media alcancen la costa. Asimismo, instó a la población de las provincias de Surigao del Sur y Davao Oriental a «evacuar inmediatamente» el lugar hacia zonas más altas o más hacia el interior. Los propietarios de barcos, por su parte, recibieron la orden de asegurar sus embarcaciones y alejarse de la costa.

El temblor fue seguido de una intensa réplica de magnitud 6,4, agregó el USGS. Por el momento no se ha informado de víctimas ni daños, pero el sargento de la policía de Hinatuan, Joseph Lambo, recalcó que el terremoto fue «muy fuerte».

