Puerto Príncipe. Al menos siete cadáveres aparecieron ayer en las calles de Petion-ville, en las colinas de la capital de Haití, dos días después de que al menos otras quince personas fueran encontradas muertas en la misma zona.



Algunos cuerpos aparecieron con disparos y otros carbonizados, mientras los servicios encargados de ello recogían e introducían en ataúdes los cadáveres, como pudo comprobar EFE.



Se desconoce por el momento las circunstancias de estas muertes, aunque anoche y hoy se escucharon fuertes disparos en toda la zona, la gente dejó las calles vacías y los comerciantes abandonaron los mercados, presas del pánico.



Desde hace al menos una semana, la inseguridad se ha trasladado desde el centro de Puerto Príncipe a Petion-ville.



Varias zonas de Petion-ville están en el centro de los enfrentamientos entre bandas o bajo el ataque de grupos armados que pretenden hacerse con el control de la situación en la única comuna que todavía no está completamente en poder de las pandillas.



Todo ello se produce después de la reciente fuga de 3,000 presos de dos cárceles de Puerto Príncipe, entre ellos jefes de bandas que habrían recuperado el control de sus territorios.



Este miércoles, la actividad comercial se paralizó en el área metropolitana de la capital, donde bancos, escuelas, instituciones públicas, empresas privadas y supermercados mantuvieron sus puertas cerradas, al tiempo que se formaban grandes filas en los surtidores de gasolina.



Mientras tanto, se sigue a la espera de que se dé por constituido el consejo presidencial de transición, tras cuya implementación dejará el poder el primer ministro haitiano, Ariel Henry.



EE.UU. evacua a RD a 15 ciudadanos



El Gobierno de Estados Unidos evacuó a una quincena de sus ciudadanos en Haití con un vuelo de helicóptero de Puerto Príncipe a República Dominicana, según informó el Departamento de Estado.



Explicó en el comunicado que espera evacuar a unas 30 personas de nacionalidad estadounidense cada día con vuelos de helicóptero entre Puerto Príncipe y Santo Domingo.



“Esperamos que estos helicópteros realicen múltiples viajes para intentar llegar a tantos ciudadanos estadounidenses como podamos”, afirmó en una rueda de prensa previa Vedant Patel, un portavoz del Departamento de Estado.



Una vez en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, los ciudadanos evacuados fueron recibidos por personal consular pero es su responsabilidad organizar su vuelta a Estados Unidos.



Patel detalló que en Haití hay al menos 1.600 estadounidenses que se han puesto en contacto con su Gobierno, pero no todos han pedido ser evacuados o están ubicados en sitios desde donde puedan llegar a los helicópteros.



El portavoz afirmó que EE.UU. no se embarcaría en esta operación si no creyera que es seguro hacerlo y si no tuviera la experiencia para realizarla con éxito.



“La situación sobre el terreno es uno de los factores más importantes a la hora de determinar la frecuencia con la que podemos hacer esto”, señaló.



El pasado domingo, Estados Unidos ya evacuó a 30 de sus ciudadanos en un vuelo a Miami desde Cabo Haitiano, 200 kilómetros al norte de Puerto Príncipe.



El Departamento de Estado dijo que estudiará efectuar más vuelos desde Cabo Haitiano -además de las evacuaciones desde la capital- si hay ciudadanos que puedan salir de ese enclave en el norte del país. Estos días, diferentes embajadas y organizaciones internacionales están procediendo a reducir y evacuar personal en Haití a causa de la escalada de violencia a manos de bandas armadas que vive ese país desde finales de febrero. l efe

Bahamas repatria a más de 250 haitianos

El responsable de Seguridad Nacional de Bahamas, Wayne Munroe, informó que la Real Fuerza de Defensa de Bahamas (RBDF, en inglés) repatrió a 263 haitianos, entre ellos 216 hombres, 44 mujeres y tres niños, en medio del incremento de violencia que sufre el país francófono.



“Continuaremos con las repatriaciones”, afirmó en una rueda de prensa Munroe, que explicó que esto redunda en beneficio del país.



A pesar de los llamamientos de Amnistía Internacional (AI) para que los países suspendan las repatriaciones a Haití, el gobierno de Bahamas transportó a los migrantes en un buque de la RBDF que partió la noche del martes desde Inagua y llegó la mañana de este miércoles a un puerto en Cap-Haitien.

Asimismo, Munroe precisó que entre los migrantes repatriados está el grupo de 107 haitianos que fueron interceptados en aguas bahameñas el pasado miércoles.



Por su parte, el primer ministro de Bahamas, Phillip Davis, informó el lunes en un mensaje radiofónico que su gobierno implantó “medidas significativas” para proteger las fronteras del país ante la “gravísima” situación de crisis que está atravesando Haití y afirmó que por seguridad no podían recibir haitianos. “Seguiremos con nuestras medidas de defensa”, dijo