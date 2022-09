Email it

Miami. El expresidente de Polonia Lech Walesa animó en Miami a los luchadores por la libertad en Cuba a buscar “nuevas tácticas”, pues “no se pueden usar métodos que han fracasado”, y subrayó que la clave está en organizarse, algo que, recalcó, el comunismo no quiere ni permite.



Premio Nobel de la Paz, Walesa se mostró confiado en poder participar pronto en una “gran marcha por la victoria frente al comunismo” en La Habana, pero advirtió a los exiliados y opositores cubanos que el tiempo corre.



“Tengo casi 80 años, dense prisa”, dijo Walesa, que el 29 de este mes cumplirá 79 años, en medio de los aplausos de los asistentes a un acto en el museo de la Brigada 2506, como se conoce a los combatientes en la fallida invasión de Bahía Cochinos (1961) para derrocar al Gobierno comunista que encabezaba entonces Fidel Castro.



Walesa fue presentado como “el hombre que nos enseñó a derrotar al comunismo” en una sala atestada y adornada con carteles con la palabra Solidaridad, el nombre del sindicato independiente que fundó en la Polonia comunista y condujo a la caída del régimen comunista polaco a fines de la década de 1980.



Vestido informalmente con una camiseta donde se leía Constitución en polaco, el expresidente Walesa (1990-1995) reconoció que sin la ayuda del papa Juan Pablo II, la salida del comunismo de Polonia en particular y del bloque del Este en general hubiera demorado más tiempo y probablemente hubiera implicado más violencia.



Preguntado por lo que puede hacer el papa Francisco por Cuba, respondió diciendo que sigue siendo un católico practicante y que, por tanto, cree que es el Espíritu Santo quien rige la Iglesia.



“Tenemos que entender los tiempos que vienen. Cuando los entendamos, encontraremos la respuesta”, dijo a la pregunta de Efe, que estaba referida a las críticas del exilio cubano a Francisco, al que reprochan que no sea crítico con el Gobierno cubano. “El Espíritu Santo nos da los papas de cada época”, agregó.