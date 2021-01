Wally Brewster: Trump es una vergüenza para los Estados Unidos

A propósito de la resistencia del presidente Donald Trump de aceptar su derrota frente a Biden, el exembajador James –Wally- Brewster, consideró que “hay un trastorno psicológico en Donald Trump que no le permite a él aceptar la derrota.



“Su cerebro no es capaz de computarlo debido a algún impedimento psicológico”, manifestó Brewster, quien además, añadió que el presidente Trump usa una narrativa falsa para recaudar millones de dólares de sus seguidores a modo de contribución para garantizar su futuro personal.

Resaltó que las 40 demandas que presentó Trump “sin pruebas” las perdió todas y ha tratado de convertirse en un dictador utilizando el acoso. “Es una vergüenza para los EE. UU.”, dijo.

El exembajador James Wally Brewster aseguró que en la administración que encabezará el demócrata Joe Biden a partir de próximo 20 de enero, se rescatará el respeto y la compasión en la manera de gobernar.

El diplomático, quien fue embajador de Estados Unidos en República Dominicana, compartió que el mismo Biden le llamó para que formaran parte de su campaña. “Joe Biden nos llamó a mí y a Bob antes de decidir y anunciar que iba a ser candidato presidencial y nos pidió que participáramos y lo ayudáramos a ser el presidente electo que es hoy”, expresó al ser entrevistado en el espacio “Conversando con Peggy Cabral”.

Manifestó que está seguro que con la presidencia de Biden, Estados Unidos retomará el liderazgo como nación.

Recuperar alianzas e invertir en países amigos

Asimismo, garantizó que en esta nueva gestión que encabezará Biden, Estados Unidos volverá a unirse a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Acuerdo de París.

“Aliarnos de nuevo con países como República Dominicana como nuestros aliados en asuntos primordiales como el Covid-19, seguridad ciudadana, antinarcóticos… porque tenemos que luchar juntos contra el narcotráfico”, señaló Brewster. Añadió que también trabajarán duro para traer inversiones a República Dominicana y fortalecer el intercambio comercial, entre otras áreas.

Políticas migratorias claras, pero respetando los derechos

Al abordar sobre el tema de los inmigrantes, manifestó que su posición es la misma que tenía la Administración Obama-Biden. Al respecto, dijo que hay que considerar que muy pocas personas se quieren ir de su país de manera voluntaria, ya que muchos están huyendo por su seguridad o para asegurar un mejor futuro para su familia. “Los países tienen que tener leyes que la rijan, pero que protejan los derechos y la dignidad humana y tenemos que establecer y proveer una ruta clara desde el punto de vista legal para todo el que desee ir a los USA”, apuntó al referirse a las políticas migratorias.

Critica gestión de Trump ante el Covid-19

A propósito de la situación sanitaria derivada del Covid-19, Brewster dijo que los gobiernos tienen que tomar el liderazgo y mostrar un plan claro. “Desafortunadamente en los Estados Unidos nuestro liderazgo no mostró tener un plan claro, entonces, vemos que tenemos las vacunas pero muchas no están siendo distribuidas, hay mucha desinformación en cuanto a dónde buscarla o conseguirla”, se quejó. Adelantó que “la buena noticia es que tenemos a Johnson and Johnson que ya está iniciando el proceso para buscar la aprobación de su vacuna”. “Como Administración ya en el poder, vamos a apoyar a todos nuestros aliados como República Dominicana, para asegurar que las vacunas sean distribuidas y tengan acceso en todo el mundo”, apuntó.