Berlín. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró abierto a escuchar iniciativas para alcanzar la paz en la guerra de agresión rusa, pero subrayó que deberá ser sobre la base del plan de diez puntos presentado por Ucrania.



“En primer lugar, se da el caso de que la guerra tiene lugar en nuestro territorio y, por eso, cualquier plan de paz que exista debe poder referirse a una iniciativa de Ucrania” que fue presentada en Indonesia durante la cumbre del G20, declaró durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz.



Respecto a los estados que han presentado sus propuestas, entre ellos Brasil, país al que se refería la pregunta, afirmó que Ucrania no necesita muchos planes.



“Tenemos una guerra que tiene lugar sólo en nuestro territorio, y por eso estamos dispuestos a escuchar las iniciativas de cualquier país, y no sólo a escucharlas”, al tiempo que subrayó la importancia de que el mayor número de estados posible participen en su propuesta de cumbre para la paz basada en su plan de diez puntos.



Reiteró que su país está dispuesto a debatir cualquier propuesta, pero sólo en la plataforma que ofrece Ucrania.



Scholz, por su parte, subrayó su pleno apoyo a Ucrania que, agregó, “está dispuesta a la paz”.

Sin embargo, Ucrania exige que “esto no puede significar simplemente congelar la guerra y que se formule una paz dictada por parte rusa”, añadió.



“Se trata de un ataque imperialista contra el territorio de Ucrania y la paz y la seguridad en Europa están amenazadas”, advirtió.



Para que se pueda hablar de paz, debe quedar claro que “Rusia debe retirar sus tropas, sin lo cual no será posible”, añadió Scholz.



La victoria



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró convencido de que su país está “casi listo” para el triunfo, al referirse a la prevista contraofensiva que podrá comenzar, agregó, tras un par de visitas más a socios occidentales en busca de apoyo militar.



“Estamos motivados y creo que estamos casi preparados para esa victoria”, dijo Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz. A la pregunta de si hay países que podrían retirar su apoyo a Ucrania, el presidente afirmó que “existe el riesgo” de que piensen en esta posibilidad si la contraofensiva “no tiene suficiente éxito”, y agregó que, en todo caso, se trata de Estados cuyo respaldo hasta el momento tampoco ha sido tan amplio.

Zelenski recibe el Premio Carlomagno

El presidente Zelenski recibió el Premio Carlomagno en la ciudad alemana de Aquisgrán, donde las autoridades de la Unión Europea agradecieron al mandatario y al pueblo ucraniano por defender los valores de Europa ante la invasión rusa. Scholz recordó cómo Zelenski había demostrado la determinación ucraniana a defenderse del ataque con poderosas palabras en la misma jornada en que comenzó la invasión a gran escala ordenada por Putin.