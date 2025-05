José Miguel de la Rosa se entrega voluntariamente tras ser señalado en quíntuple homicidio en Loma de Cabrera

Santo Domingo, R.D. – La Policía Nacional ha identificado José Miguel de la Rosa, quien ha sido identificado como uno de los principales sospechosos de un quíntuple homicidio en Loma de Cabrera. Este se presentó de manera voluntaria en las instalaciones de CDN Canal 37 para entregarse a las autoridades.

En su declaración, De la Rosa negó cualquier participación en el crimen y sostuvo que su vinculación con el caso responde a una serie de conflictos previos relacionados con el microtráfico. Aseguró contar con pruebas que demuestran que no estaba en el lugar de los hechos en el momento en que ocurrieron los asesinatos. “Tengo videos que demuestran que no estuve en el lugar. Me han involucrado en esto por venganza, ya que decidí apartarme de esas actividades”, expreso .

De la Rosa también relató que alguien lo amenazó de muerte, lo que lo llevó a trasladarse desde Dajabón a Santiago. En este contexto, el acusado mencionó que recientemente había recibido disparos, lo que, según él, son represalias por su alejamiento de actividades ilícitas en la región fronteriza.

Durante la entrevista, la madre del implicado también se presentó, confirmando que su hijo ha tenido problemas con la justicia en el pasado, pero que la familia siempre ha intentado redirigir su vida. La mujer hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de su hijo durante el proceso judicial.

Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos ocurridos en Loma de Cabrera, donde cinco personas perdieron la vida.