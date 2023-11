El presidente de la República, Luis Abinader, reitera su parecer de que en las altas cortes, ahora en el Tribunal Constitucional, no vayan personas vinculadas a los partidos políticos, aunque reconoció que ese órgano es político.



“Yo continúo con lo que he pensado, de que sean personas alejadas de la vida política y que tengan también una preparación en la parte constitucional. Es cierto que el Tribunal Constitucional es la más política de todas las cortes, y quizás a eso tú te refieres, pero yo mantengo la misma opinión”, dijo Abinader en respuesta al jefe de redacción de elCaribe, Héctor Marte, quien le cuestionó al respecto.



Marte citó que el actual presidente del Constitucional, Milton Ray Guevara, es una persona que viene de un partido político “y todo el mundo le reconoce una gran gestión” frente a esa alta corte.



El primer mandatario considera que su mensaje ha quedado claro en las tres convocatorias que ha hecho estando al frente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y a pesar de que algunas personas pudieran aparecer en padrones de los organizaciones políticas, hasta el momento en este convocatoria no han identificado miembros de partidos políticos aspirando a ser jueces del TC.



“Fíjate, que yo no lo he visto todos, pero las personas que se han inscrito, si vemos lo que se inscribieron anteriormente, habían algunos miembros de partidos políticos, ahora mismo no. Yo pienso que el mensaje, también, ha llegado”, explicó Abinader.



Otra de las preguntas hechas al jefe de estado tiene que ver con la cantidad de jueces de la carrera judicial que en la actualidad forman parte del órgano intérprete de la Constitución.



El presidente del Consejo de la Magistratura señaló que no es condición venir de la carrera judicial para ser juez del TC en virtud de que son tribunales diferentes y que tampoco hay una limitación para quienes no hayan tenido experiencia en tribunales.



“Si tú buscas la lista de los que están inscritos, alguno tiene que estar en el padrón de algún partido y más, por los padrones de nuestros partidos”, argumentó.



En esta semana el Consejo deberá iniciar los trabajos de depuración de las 117 personas que se inscribieron para optar por una de las cinco vacantes que estarán disponibles el 27 de diciembre, incluida la de Milton Ray Guevara, presidente del Constitucional.



“Tengo que reconocer que la labor de los 12 años del doctor Milton Ray Guevara, fue una excelente labor. Es un gran reto sustituirlo en estos momentos y vamos a ver cómo hacemos el mejor trabajo para seleccionar la mejor persona, hombre o mujer, que pueda seguir el excelente trabajo que ha hecho don Milton”, señaló Abinader.



Etapa para objeciones y reparos



La secretaria del CNM, Nancy Salcedo, explicó que esta semana se iniciaría la fase de depuración de candidatos, en donde la ciudadanía, entidades del Estado, organizaciones de la sociedad civil, religiosas o empresariales, podrán presentar objeciones respecto a los aspirantes..



“El objetado o la objetada, tendrá un plazo de 24 horas para responder a esa objeción. De nuevo se reúne otra vez el Consejo Nacional de la Magistratura para conocer todas esas objeciones, esos reparos, todos los incidentes que aparezcan en el proceso, y ahí se decidirá”, explicó Salcedo.



La también jueza de la Suprema Corte de Justicia, señaló que una vez se haya concluido con la depuración, se procede a publicar la lista oficial, en medios de comunicación y redes sociales, de las personas que pasarán a la jornada de entrevistas.



“La justicia es de todos y todas, y toda la sociedad civil tiene que mostrar interés en qué persona idónea, quiere verlo en los tribunales”, refirió la secretaria del Consejo respecto a esta tercera renovación del TC.

Vistas públicas serían a finales de noviembre

Esta es la tercera renovación del Tribunal Constitucional, en donde su primer presidente, Ray Guevara, y otros cuatro jueces que forman parte de su integración original en diciembre del 2011: Rafael Díaz Filpo, Lino Vásquez Samuel, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Justo Pedro Castellanos Khoury, serán sustituidos.



Luego de que el CNM realice las entrevistas públicas a los aspirantes, las cuales dependerán del número de candidatos que se presenten, se reunirá para seleccionar los cinco nuevos miembros del Tribunal y la persona que lo presidirá. En el cronograma provisional, las vistas públicas están pautadas para la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre.