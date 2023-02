Email it

Alexis Medina y otros 21 imputados del caso Pulpo se enfrentarán muy pronto a juicio por corrupción y otros delitos, mientras que para otros cuatro el proceso se acabó al negociar con el Ministerio Público.



Ayer, el juez Deiby Peguero, quien conoció la audiencia preliminar de este caso, dictó auto de apertura a juicio contra Medina y demás acusados de pertenecer a una red de corrupción que habría distraído del Estado miles de millones de pesos.



En sus consideraciones, el magistrado del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional indicó que existen suficientes pruebas para que los implicados pasen a la siguiente etapa y sean enjuiciados, además de que hay probabilidad de condena.



Además de Medina, fueron enviados a juicio la también hermana del expresidente Danilo Medina, Carmen Magalys Medina, quien era vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper).



Los demás



También Fernando Rosa, expresidente del Fonper; Rafael Germosén, pasado contralor general de la República; Lorenzo Hidalgo, exministro de Salud Pública.



Aquiles Christopher, exfiscalizador de la disuelta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos José Alarcón.



Por igual, los acusados Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea, Víctor Encarnación. Además, Lina Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Montes de Oca, Paola Molina, José Dolores Santana, Wacal Bernabé Méndez, José Miguel Genao.



Acerca del hecho, el fiscal anticorrupción Wilson Camacho dijo es evidencia de que presentaron un expediente “blindado”. “Todos los acusados de este caso fueron enviados a juicio, solo con la excepción de aquellos que habían acordado con el Ministerio Público”, sostuvo.



Dice juez falló por presión



De su lado, algunas defensas consideran que el juez se dejó presionar por las declaraciones del Ministerio Público y los reclamos de la sociedad, y que no fungió como el tamiz que ordena la normativa.



“Ustedes se imaginan la presión que tiene ese juez con 35 años… la presión, imagínese fue un tema de campaña del actual presidente de cero impunidad, cero corrupción”, precisó el abogado José Miguel Minier, defensa del exfuncionario Fernando Rosa, al cuestionar el fallo del juez que afectó a su cliente.



Por otro lado, el magistrado Peguero rechazó la mayoría de los incidentes presentados durante la audiencia, entre ellos la excepción de incompetencia que planteó la defensa de Alexis Medina, a la que se adhirieron otros imputados, con la que buscaban que el caso saliera de la jurisdicción penal y pase a la administrativa.



Sí acogió la petición de ordenar al Ministerio Público descontinuar el uso de la palabra pulpo para referirse formalmente a este caso. El juez dijo que no hay necesidad de que el Estado coloque nombres que pudieran resultar lesivos.



Al respecto el fiscal Camacho indicó que esto es una cuestión del Ministerio Público, que se ha hecho en otros países y que el juez no entendió la necesidad que tienen de ponerle nombre a los casos.



El magistrado Peguero fue apoderado del caso a finales de enero de 2022, pero por diversas situaciones, la audiencia preliminar comenzó formalmente el 10 de octubre pasado, y concluyó ayer con su fallo.



Ahora, la presidencia de la Cámara Penal deberá apoderar a un tribunal colegiado para que conozca el juicio de fondo.

Juez acoge acuerdos entre imputados y MP

Al dar a conocer su decisión, el juez Peguero también autorizó los acuerdos que firmó el Ministerio Público con Francisco Pagán y tres imputados más, quienes se declararon culpables. Sobre esto Camacho aseguró que es “la primera vez en la historia de la República Dominicana” que un funcionario admite los hechos en la audiencia preliminar, y se emite sentencia contra ellos. El magistrado declaró culpable a Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y lo condenó a cinco años de prisión bajo una modalidad especial. De estos, dos años le fueron rebajados, y los otros tres estarán recluidos en su residencia. También autorizó el acuerdo de Julián Suriel Suazo, quien admitió ser testaferro de Alexis Medina. El imputado cumplirá cinco años de prisión, de los cuales, dos años y un mes estará privado de libertad, y el restante bajo la modalidad de pena suspendida. Asimismo, acogió el acuerdo de Domingo Santiago Muñoz, también acusado de ser testaferro de Medina, que pactó un criterio de oportunidad, por el que no cumplirá ninguna condena. En el caso del exfuncionario Lewyn Ariel Castillo, se acordó la suspensión del procedimiento por un período de tres años bajo ciertas condiciones.