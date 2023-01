Email it

Santo Domingo.- Fue aplazada para el 31 de marzo la audiencia en la que se conoce la demanda por US$250 millones en compensación por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato contra el equipo de Grandes Ligas, Los Texas Rangers, interpuesta por el joven prospecto Fraidel Adriel Liriano Trinidad.

“Esto lo he tomado como una prueba que me ha hecho más fuerte mentalmente y también como persona”, dijo Liriano luego de la decisión de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Este martes, el tribunal acogió la solicitud de la parte demandada, la Major League Baseball y Los Texas Rangers, que pidió las actas contentivas de las declaraciones escritas de los testigos en este caso que busca sentar un precedente judicial en el país.

Se recuerda que la defensa de Fraidel Liriano, representada por el abogado Jonathan Peralta, busca que se pueda probar en la corte dominicana la existencia de una vinculación contractual, la cual el equipo de Grandes Ligas incumplió al no pagar un millón 500 mil dólares, ofertados al prospecto dominicano, “por tratarse de un jugador de procedencia latina, y pobre, de raza negra”.

“Básicamente lo que se le pide al tribunal es que evalúe los términos de la contratación que tuvo con los Texas Rangers y el incumplimiento que ha sufrido el jugador en ese sentido, porque en lenguaje llano, todo el mundo sabe que el fichaje de los jugadores dominicanos se hace antes de la fecha de pago, en este caso enero 15, se contrata el monto, se fija el monto y ya el jugador no lo ve ningún otro equipo de la MLB, ni le hacen oferta, el día de la firma generalmente es un día muy bonito, se firma un contrato simbólico y se paga el bono, pero a Fraidel no se le cumplió”.

Jonathan Peralta aseguró que la realidad es que para las leyes dominicanas se trata de un incumplimiento contractual, pues con la selección del jugador el equipo de Grandes Ligas lo saca del mercado, causándole un terrible daño.

“Este es un caso muy atípico porque la mayoría de los entrenadores lo que hacen es que abandonan el prospecto que ha sido desechado y continúan con los demás, en este caso Fraidel sigue entrenando y recibiendo apoyo en su academia Javier Rodríguez”.

Fraidel no pierde las esperanzas, al estar consciente que no ha sido el único al que le ha ocurrido algo como esto. “Solo puedo decir que el camino es largo y uno no se puede rendir”.