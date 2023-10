El Consejo Nacional de la Magistratura aprobó recibir las solicitudes de los aspirantes a miembros de la alta corte

A partir de hoy, los aspirantes a formar parte del Tribunal Constitucional podrán depositar sus solicitudes ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para ser evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).



Así lo informaron el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y la jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Nancy Salcedo, quienes fueron designados como voceros del Consejo, durante la primera sesión de trabajo encabezada por el presidente Luis Abinader. Las solicitudes se estarán recibiendo hasta el 26 de octubre.



Igualmente, el CNM aprobó el cronograma de trabajo para evaluar y seleccionar a los postulantes para sustituir a cinco de los 13 integrantes del Tribunal Constitucional, incluido su presidente Milton Ray Guevara, cuyo mandato expira el próximo 27 de diciembre.



Durante la jornada se aprobó la modificación del Reglamento 1-17 para la aplicación de la Ley 138-11 Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.



La magistrada Salcedo explicó que el CNM “instruyó a la Secretaría para la publicación de la invitación a los ciudadanos postulantes y propuestas de candidaturas a partir de mañana (hoy), según el cronograma que acaba de autorizar y aprobar el Consejo Nacional de la Magistratura para todas las personas que tengan el deseo de ser jueces del Tribunal Constitucional”.



De acuerdo con el cronograma, las vistas públicas estarían comenzando el 17 de noviembre. Se tiene previsto terminar el proceso de selección entre el cinco y el seis de diciembre, lo que dependerá de la cantidad de postulantes.



“El Consejo aprobó el cronograma y conoció el reglamento, bajo la disposición de que este reglamento no aplicará para esta convocatoria, sino para la próxima convocatoria y también se aprobó el inicio de la vistas públicas”, dijo Peralta.



Además de Milton Ray Guevara, en el TC también vence el mandato del primer sustituto de presidente, Rafael Díaz Filpo, del segundo sustituto, Lino Vásquez Samuel. Asimismo, cesan las funciones de los jueces Víctor Joaquín Castellanos Pizano, y de Justo Pedro Castellanos Khoury.



Estos son los últimos miembros de esa alta corte pertenecientes a la colegiatura original que conformó el TC en el 2012, que aún siguen vigentes.



Cambiar a Guevara es un gran reto



El pasado lunes, el presidente Luis Abinader, durante su encuentro con la prensa LA Semanal, expresó que representa un “gran” reto cambiar a Ray Guevara.



“Es un gran reto, porque cambiar a don Milton no es fácil, o sea, conseguir a una gente del nivel, de la capacidad intelectual, técnica y también moral, no es fácil”, dijo Abinader.



La próxima reunión del Consejo Nacional de la Magistratura se realizaría el 31 de octubre, luego que se hayan recibido las solicitudes.



El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por además del presidente Abinader, integran el órgano el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Bautista Rojas y el diputado Víctor Fadul.



Asimismo, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la magistrada de la Suprema Corte de Justicia Nancy Salcedo Fernández, quien también funge como secretaria del consejo; y la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito.



El CNM es un órgano creado en la reforma constitucional del año 1994 en su artículo 78.

Reglamento

A partir de la modificación, el reglamento será denominado 1-23, para ser usado en la próxima convocatoria.

Solicitudes

Desde hoy, los postulantes tienen 15 días hábiles para depositar sus solicitudes ante la Secretaría de la Suprema.

Preselección

Luego de las solicitudes se abre un proceso de preseleccion en que el CNM analizará si los postulantes cumplen con los requisitos .