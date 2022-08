El equipo de David Ortiz confirmó que no existe ningún informe por escrito que indique que el expelotero fue mandando a matar por el presunto narcotraficante César Emilio Peralta, alias César el Abusador, como se había dicho cuando fue dado a conocer los resultados de una investigación privada que ordenó realizar.



Al preguntarle a Manuel Luna Sued, agente para asuntos de comunicación de Ortiz, sobre lo dicho por el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos de que el Ministerio Público no ha tenido acceso a los hallazgos privados debido a que los mismos no están plasmados de manera escrita ni tampoco recibieron pruebas, este respondió que ciertamente es así.



“No hay ninguna reacción que dar al respecto. Pues es correcto que ese informe de la investigación privada no está por escrito”, dijo Luna Sued, quien también es el representante en el país de la carrera del exjugador de Grandes Ligas, cuando elCaribe requirió alguna reacción al respecto.



Lo dicho por el Ministerio Público



Lo que ha dicho Espiñeira Ceballos a este diario es que Ortiz, según su representación legal en el país contactada por el Ministerio Público, no dispone de un informe escrito sobre investigaciones en torno al atentado en su contra realizadas por Ed Davis, excomisionado de la Policía de Boston, y un exagente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por siglas en inglés).



El procurador adjunto tenía a su cargo los trámites para acceder a las indagatorias particulares que mandó a realizar Ortiz, la cuales salieron a la luz en marzo pasado lo que hizo que se ponga la atención nuevamente en el caso, debido a que estos datos contradecían a las autoridades dominicanas que han establecido que el exbeisbolista fue disparado por el error.



Por el atetando a Ortiz, ocurrido la noche del 19 de junio del 2019, están siendo acusados 13 hombres, quienes cumplen prisión preventiva en diferentes centros de reclusión, y cuyo proceso judicial ya se encuentran en juicio de fondo.



De acuerdo al Ministerio Público, los acusados realmente querían dispararle a Sixto David Fernández, quien se estaba al lado de Ortiz mientras se encontraban en un centro de diversión en Santo Domingo Este.



El órgano acusado ha establecido que Víctor Hugo Gómez, un presunto socio del Cártel del Golfo, fue que quien mandó a matar a Sixto David, debido a viejas rencillas por narcotráfico que se habían originado unos años atrás.

Los acusados de disparar a Big Papi

Víctor Hugo Gómez es uno de los acusados en el juicio que conocerá el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo, el cual ha intentado en varias ocasiones arrancar con el mismo, pero diversas situaciones lo han impedido. Son acusados también Franklin Merán, Junior La Hoz, Alberto Rodríguez, Rolfi Ferreras, Oliver Moisés Mirabal, Joel Rodríguez, Porfirio Dechamps, Reynaldo Rodríguez, Carlos Álvarez, Gabriel Pérez, José Ciprián y Eddy Féliz.