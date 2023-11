El magistrado Ray Guevara considera que la alta corte se debe limitar a cumplir con los mandatos de la Carta Magna

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, manifestó ayer que la alta corte no está para servir “a grupos de interés particular” del país o el extranjero, sino para cumplir con los mandatos consignados en la Carta Magna.



El magistrado hizo la declaración al participar en el primer encuentro entre el órgano extrapoder con el Senado de la República, realizado en el auditorio de la Cámara Alta, como parte del compromiso asumido por ambas entidades para desarrollar proyectos de docencia y capacitación sobre la Ley Sustantiva y las áreas de derecho constitucional y jurisprudencial.



“Nosotros no estamos para servir a grupos de interés particular ni en el país, ni fuera; ni para servir interés nacional o extranjero, que no sean los que están garantizados por el texto constitucional”, afirmó el juez titular del TC al encabezar la jornada de conferencias y paneles junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado.



Ray Guevara también destacó que el TC es un órgano al servicio del pueblo dominicano, y que es de todos y todas quienes habitan en la media isla, así como de los dominicanos y sus descendientes que residen en el exterior. Cree que la expresión “nos vemos en el Constitucional” no conoce de jerarquías intelectuales, económicas ni sociales.



Dijo que toda persona que toca las puertas del Tribunal es recibida con un trato sustentado en su derecho a la igualdad, sin ser discriminada por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.



“Nuestro acervo jurisprudencial permite impulsar los cambios sociales e institucionales que requiere nuestro país para vivir en Constitución, en una sociedad más justa y más humana. Porque desde el Tribunal se han juzgado temas tan sensibles para nuestra sociedad como: el reconocimiento de los derechos a pensión del cónyuge superviviente; entender la necesidad de un cambio en el orden sucesorio; asumir la defensa de la soberanía nacional y mantener la defensa inquebrantable de la nacionalidad dominicana”, subrayó.



Sentencias



Al impartir su conferencia, el magistrado destacó que en sus casi 12 años de la creación del Tribunal Constitucional en la República Dominicana han sido emitidas en total 7,014 sentencias. Esto es desde el 28 de diciembre de 2011, cuando asume el cargo, hasta el 10 de noviembre del presente año.



Para el presidente del órgano extrapoder, las sentencias constituyen el acto más importante del Tribunal, porque a ellas se les ha otorgado una triple dimensión. “Son actos procesales, son tareas encaminadas a la interpretación creadora del derecho, y tienen dimensión política respondiendo a los principios de congruencia, motivación, decisión colegial y eficacia”, manifestó.



Ray Guevara resaltó que el TC no ha desfallecido en la búsqueda incansable por hacer efectiva la ejecución de las sentencias que tienen dificultades. “Ni el Tribunal Constitucional ni el pueblo dominicano pueden aceptar que en el país se convierta en regla nefasta, que solo los ciudadanos estén obligados a cumplir las sentencias, y que se entienda que los poderes y órganos del Estado están por encima de la Constitución y la ley”, afirmó.



Destacó que el Senado está llamado a defender y hacer cumplir la Constitución, porque como órgano del Poder Legislativo tiene por misión garantizar, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, el Estado social y democrático de derecho, mediante el ejercicio de legislar, fiscalizar y representar a la población que les escoge.



La actividad



En el evento, el senador Ricardo de los Santos estuvo a cargo de las palabras de bienvenida, mientras que el magistrado Ray Guevara disertó la conferencia inaugural “Retos para la ejecución efectiva de las decisiones dictadas por el Tribunal Constitucional en el marco del procedimiento de acción directa en inconstitucionalidad”.



De su lado, la jueza Alba Luisa Beard Marcos habló sobre la “Vinculatoriedad de las sentencias del Tribunal Constitucional y los tipos de sentencias interpretativas dictadas en el marco de la acción directa en inconstitucionalidad”.



En el encuentro, se llevó a cabo el conversatorio “La omisión legislativa: Retos y desafíos para el Estado constitucional dominicano”, que tuvo como panelistas a los jueces Víctor J. Castellanos Pizano y Justo P. Castellanos Khoury, además de senadores. El panel fue moderado por la directora del Centro de Estudios Constitucionales, Mayra Zuleica Cabral Brea. Al finalizar la actividad, los participantes recibieron certificados de participación que fueron entregados por el Centro de Estudios Constitucionales.

Ponderan contribución del TC en la democracia

Al pronunciar las palabras de bienvenida, el senador Ricardo de los Santos destacó la contribución del Tribunal Constitucional en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país. “El Tribunal Constitucional ha hecho aportes que son invaluables, al cumplir con creces su trascendental rol en la protección de los derechos y deberes fundamentales correspondientes a un Estado social y democrático de derecho”, sostuvo. De acuerdo con el presidente del Senado es prioritario que los dominicanos forjen una cultura constitucional desde los primeros años de la escuela, “asumiendo el derecho a la igualdad de todas las personas, en sujeción al imperio de la ley”.