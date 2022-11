Email it

Un tribunal impuso ayer tres meses de prisión preventiva al hombre que habría matado al joven Jesús Cuevas, que estaba desaparecido desde hace un mes y cuyo cadáver fue encontrado desmembrado dentro de un tanque.



Al conocer la solicitud de medida de coerción, la jueza Lissa Veras dispuso que el imputado Francisco Javier García Quezada (Antony) esté recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristóbal (CCR-XX), adonde será llevado por agentes penitenciarios.



De acuerdo con lo informado, el Ministerio Público había solicitado que la prisión preventiva fuera por un año, pero la magistrada de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional consideró que que hay elementos suficientes para investigar el hecho en un corto plazo.



La audiencia



El imputado Francisco Javier García Quezada (Antony) fue asistido por un defensor público, el cual le fue asignado por el tribunal. El abogado privado que el acusado dijo que lo defendería se ausentó en la audiencia del domingo y la de ayer.



Alias Antony es acusado de matar a Jesús Cuevas Peña, de 30 años, con un arma blanca, desmembrar su cuerpo e introducirlo en un tanque, donde permaneció por un mes.



Según explicó el abogado de la familia de Jesús, Juan Aquino, durante la audiencia el imputado no pronunció una sola palabra. “Guardó silencio, prácticamente asumió una posición donde ni prestaba atención a lo que estaba pasando en el momento”, aseguró.



Al ser preguntados si estaban conformes con la decisión del tribunal, el jurista dijo que nunca va a haber conformidad ni aunque sentenciaran al imputado a la silla eléctrica.



“Perder a un familiar en las condiciones en que lo perdieron. Debemos recordar que tratando sobre el tema de la desaparición, la angustia que un ser humano, que una familia tiene que vivir en el proceso de no saber cuál es el destino de su familia, hoy en día pueden tener cierre, un proceso de resiliencia, poder tratar de sanar, pero oh Dios, bajo qué circunstancias”, expresó Aquino.



De acuerdo con las investigaciones, Jesús desapareció la tarde del jueves 7 de octubre pasado. Un mes después, tras las diligencias investigativas que incluyeron varios allanamientos y la revisión de cámaras de seguridad, las autoridades encontraron los restos de la víctima.



El cadáver estaba dentro de un tanque azul en una residencia ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Sánchez donde reside el imputado.

Lo que arrojaron las investigaciones

La Policía Nacional informó que en la vivienda fueron encontradas herramientas como seguetas, cuchillos, martillos y otras evidencias, que presuntamente fueron utilizadas para causarle la muerte al joven. La Fiscalía otorgó al presente caso la calificación jurídica de asesinato, sancionado por los artículos 295, 296, 297, 302 y 309 del Código Penal, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, que regula el uso de armas.