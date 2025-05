El exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo Núñez, reclamó que nunca debieron secuestrar su dignidad involucrándolo en un caso de corrupción, porque desde el Estado se dedicó exclusivamente a trabajar por la salud de los dominicanos.



El doctor Hidalgo Núñez explicó durante la presentación de sus conclusiones en el juicio que se le sigue por alegada corrupción, que después de ser sometido a una investigación por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Dirección General de Impuestos Internos, Superintendencia de Bancos, Cámara de Cuentas y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, demostró que su patrimonio familiar es producto del trabajo, organización y sacrificio de más de 30 años de ejercicio profesional.



“La imputación genérica de corrupción administrativa, traduce por quienes la promueven con fines políticos, así como en el imaginario de la gente, que el funcionario corrupto es aquel que le roba al Estado, que se enriquece ilícitamente, que lava activos o que tiene un testaferro que le guarda lo robado, este no es mi caso”, aseguró Hidalgo.



Destacó, como prueba de que no está vinculado a ninguna práctica de corrupción que, en los más de cuatro años de su caso, nunca ha sido interrogado, ni siquiera cuando lo apresaron.



El exfuncionario recordó que el Ministerio Público no pudo presentar pruebas contra él de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferro o soborno, porque comprobaron que sus pocos bienes tienen un origen lícito, transparente y demostrable.



Asimismo, que el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en el juicio preliminar, estableció que, en su caso, no procede la calificación jurídica de concusión y que tampoco resulta subsumible lo previsto para el desfalco. Sobre la acusación de asociación de malhechores y coalición de funcionarios, el exministro de Salud dijo que el Ministerio Público no pudo presentar pruebas fehacientes que demostraran esas imputaciones, porque durante su gestión no tuvo vínculos con suplidores del Ministerio de Salud, incluyendo a Alexis Medina, a quien nunca le unió algún tipo de relación, tampoco con sus empresas.



Precisó, que no se confabuló con ningún funcionario para afectar las arcas públicas y que la prueba con la cual pretenden comprometerle, fue distorsionada frente a la opinión pública.



“La dispensa que solicitamos al contralor de la República fue para honrar deudas con 25 empresas. Es falso que la solicitud estuviera dirigida a beneficiar a una o dos empresas en particular, así lo demuestra la misma prueba presentada por el Ministerio Público”, aclaró.



El exfuncionario resaltó que su accionar siempre benefició al Estado, como lo revela el ahorro de más 1,900 millones en las compras durante el año 2013, información a la que tuvo acceso el Ministerio Público. En cuanto al proceso de remodelación de 56 hospitales, señaló que la intención de relacionar su gestión con presuntas irregularidades, se trató de una estrategia de marketing para posicionar el caso ante los medios de comunicación.



Puntualizó que el proceso de adjudicación de la remodelación de esos 56 hospitales se hizo mediante un sorteo público, en el que participaron más de 1,800 oferentes y que la intervención en los centros de salud se limitaba exclusivamente a la parte de la infraestructura. Subrayó que su gestión llegó hasta el momento de la entrega del 20 % de los recursos para el inicio de los trabajos, porque fue desvinculado el 10 de octubre del 2014.

Expresa su confianza en las juezas del tribunal

En lo referente a la resolución de declaratoria de urgencia señalada como una estrategia para comprar exclusivamente kits de Semana Santa, el exfuncionario dijo que con el tiempo aprendió de comunicación judicial, y que sólo la necesidad que tenía el Ministerio Público de posicionar su discurso justificó semejante señalamiento. Hidalgo expresó su confianza en las juezas que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.